Трубин с "Бенфикой" вышел в Лигу чемпионов: полный список клубов
В плейоф квалификации Лиги чемпионов определились все участники группового этапа сезона-2025/26. Среди них и "Бенфика" с украинским голкипером Анатолием Трубиным, которая выбила "Фенербахче". Новичками турнира стали "Кайрат", "Пафос" и "Буде-Глимт".
О результате соревнований - сообщает РБК-Украина.
Удачный матч для "Бенфики" и Трубина
В среду, 27 августа, лиссабонская "Бенфика" минимально победила турецкий "Фенербахче" (1:0) и вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Единственный гол на 35-й минуте забил Керем Актюркоглу.
В первом тайме хозяева дважды отличились, но оба взятия ворот отменил VAR. Команда Бруну Лаже в целом контролировала игру, тогда как турецкий клуб активизировался лишь в конце встречи.
Анатолий Трубин действовал уверенно, часто подключался к розыгрышам и помогал партнерам на выходах. В то же время серьезной работы у украинского вратаря было немного. Статистические порталы дали ему средние оценки (FlashScore - 6.1/10, SofaScore - 6.4/10)
Для Трубина это уже шестой матч в текущем сезоне за "Бенфику", и он до сих пор не пропустил ни одного гола.
Другие результаты плейофов
Кроме "Бенфики", в заключительный день плей-офф групповую стадию Лиги чемпионов завоевали еще три команды:
- "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия) 2:3 (первый матч - 3:1, общий счет - 5:4)
- "Брюгге" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 6:0 (первый матч - 3:1, общий счет - 9:1)
- "Копенгаген" (Дания) - "Базель" (Швейцария) 2:0 (первый матч - 1:1, общий счет - 3:1)
Днем ранее в основной раунд турнира вышли "Кайрат", "Пафос" и "Буде-Глимт".
Полный список участников Лиги чемпионов-2025/26
Англия: "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", "Ньюкасл Юнайтед"
Испания: "Барселона", "Реал", "Атлетико" Мадрид, "Атлетик" Бильбао, "Вильярреал"
Германия: "Бавария", "Байер", "Айнтрахт", "Боруссия" Дортмунд
Италия: "Интер", "Аталанта", "Ювентус", "Наполи"
Франция: ПСЖ, "Марсель", "Монако"
Нидерланды: "Аякс", ПСВ
Португалия: "Спортинг", "Бенфика"
Бельгия: "Юнион", "Брюгге"
Чехия: "Славия Прага"
Турция: "Галатасарай"
Греция: "Олимпиакос"
Казахстан: "Кайрат"
Кипр: "Пафос"
Норвегия: "Буде-Глимт"
Азербайджан: "Карабах"
Дания: "Копенгаген"
Жеребьевка
Церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 28 августа, начало - в 19:00 по киевскому времени.
