Троє вбитих, поранені та руйнування: Росія продовжує бити по Донецькій області
Російські війська продовжують знищувати цивільні об’єкти В Донецькій області. Зокрема 12 серпня три людини загинули через ворожий удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.
Як пояснили правоохоронці, за 12 серпня поліція зафіксувала 2 845 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнав 25 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків.
По Костянтинівці росіяни вдарили бомбою "КАБ-250", дронами та артилерією. Як наслідок від російського удару загинула цивільна особа, ще двох людей поранили.
Ще одна людина загинула в Покровську внаслідок удару FPV-дроном. А також відомо про загиблого у Родинському, яке ворог обстріляв з артилерії.
Крім цього, внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто в Добропіллі поранено людину.
Обстріли України
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 14 серпня, російські війська атакували Україну за допомогою ударних безпілотників та зенітних ракет. Основним об’єктом ударів стали північні та східні регіони країни.
Вранці Повітряні сили України повідомили деталі нічної атаки та відзвітували про роботу систем ППО, які відбили частину загроз.
Крім того, 13 серпня вранці російська артилерія обстріляла селище Чорнобаївка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок, одна місцева жителька загинула.
До того ж пізно ввечері 13 серпня, Росія завдала ракетного удару по Сумщині, поранивши 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Дитину госпіталізували.
Також 12 серпня окупанти нанесли удар балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області, завдаючи руйнувань цивільній інфраструктурі.