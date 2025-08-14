Троє вбитих, поранені та руйнування: Росія продовжує бити по Донецькій області

Російські війська продовжують знищувати цивільні об’єкти В Донецькій області. Зокрема 12 серпня три людини загинули через ворожий удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.

Як пояснили правоохоронці, за 12 серпня поліція зафіксувала 2 845 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнав 25 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків.

По Костянтинівці росіяни вдарили бомбою "КАБ-250", дронами та артилерією. Як наслідок від російського удару загинула цивільна особа, ще двох людей поранили.

Ще одна людина загинула в Покровську внаслідок удару FPV-дроном. А також відомо про загиблого у Родинському, яке ворог обстріляв з артилерії.

Крім цього, внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто в Добропіллі поранено людину.