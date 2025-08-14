Пізно ввечері РФ ракетою вдарила по Сумщині: дитина в лікарні, зруйновані будинки

Пізно ввечері 13 серпня, Росія завдала ракетного удару по Сумщині, поранивши 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Дитину госпіталізували, пошкоджено щонайменше шість приватних будинків і транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації.

Як пояснив глава Сумської ОВА, ворожа атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади. Унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Наразі медики надають необхідну допомогу. Стан дівчинки стабільний, загрози життю немає. Ще одним пораненим виявися 27-річний чоловік. Він отримав легкі поранення. Лікарі вже надали необхідну медичну допомогу, та відпустили його на амбулаторне лікування. Також внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт.