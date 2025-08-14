Пізно ввечері РФ ракетою вдарила по Сумщині: дитина в лікарні, зруйновані будинки
Пізно ввечері 13 серпня, Росія завдала ракетного удару по Сумщині, поранивши 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Дитину госпіталізували, пошкоджено щонайменше шість приватних будинків і транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації.
Як пояснив глава Сумської ОВА, ворожа атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади.
Унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Наразі медики надають необхідну допомогу. Стан дівчинки стабільний, загрози життю немає.
Ще одним пораненим виявися 27-річний чоловік. Він отримав легкі поранення. Лікарі вже надали необхідну медичну допомогу, та відпустили його на амбулаторне лікування.
Також внаслідок удару ворога, попередньо, пошкоджені близько 6 приватних будинків та транспорт.
Обстріли України
Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 14 серпня, атакували територію України ударними безпілотниками та зенітними ракетами. Під ударом переважно були північні та східні регіони країни.
Вранці у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян та відзвітували про роботу ППО.
Зауважимо також, що вчора вранці росіяни обстріляли з артилерії селище Чорнобаївка у Херсонській області. Як наслідок атаки знищено будинок і загинула місцева жителька.
Окрім того, ввечері 12 серпня окупанти вдарили балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області.