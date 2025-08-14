ua en ru
Зенітні ракети та "Шахеди": у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

Четвер 14 серпня 2025 09:19
Зенітні ракети та "Шахеди": у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян Фото: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 14 серпня, атакували територію України ударними безпілотниками та зенітними ракетами. Переважно під ударом були північні та східні регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 14 серпня противник атакував 2 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, 45 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що ударними безпілотниками атаковані прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, а ракети летіли на Сумщину.

З ворожими повітряними цілями боролись авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито, або подавлено 24 ворожі дрони типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Також зафіксовано влучання 21 дрону у 12 локаціях.

Зенітні ракети та &quot;Шахеди&quot;: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян

Повітряні удари Росії

Вчора вранці, 13 серпня, росіяни обстріляли з артилерії селище Чорнобаївка у Херсонській області. Внаслідок атаки знищено будинок і загинула місцева жителька, ще низку будинків пошкоджено.

Окрім того, ввечері у вівторок, 12 серпня, окупанти вдарили балістичними ракетами по Кременчуку Полтавської області.

Також повідомлялось, що вчора, 13 серпня, через обстріли Сумської та Херсонської областей кілька чоловік зазнали поранень різної тяжкості.

Новини
