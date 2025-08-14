Трое убитых, раненые и разрушения: Россия продолжает бить по Донецкой области

Российские войска продолжают уничтожать гражданские объекты в Донецкой области. В частности 12 августа три человека погибли из-за вражеского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

Как пояснили правоохранители, за 12 августа полиция зафиксировала 2 845 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Разрушениям подверглись 25 гражданских объектов, из них 14 жилых домов.

По Константиновке россияне ударили бомбой "КАБ-250", дронами и артиллерией. В результате от российского удара погиб гражданский человек, еще двух человек ранили.

Еще один человек погиб в Покровске в результате удара FPV-дроном. А также известно о погибшем в Родинском, которое враг обстрелял из артиллерии.

Кроме этого, в результате удара FPV-дроном по гражданскому авто в Доброполье ранен человек.