Трое убитых, раненые и разрушения: Россия продолжает бить по Донецкой области
Российские войска продолжают уничтожать гражданские объекты в Донецкой области. В частности 12 августа три человека погибли из-за вражеского удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.
Как пояснили правоохранители, за 12 августа полиция зафиксировала 2 845 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору. Разрушениям подверглись 25 гражданских объектов, из них 14 жилых домов.
По Константиновке россияне ударили бомбой "КАБ-250", дронами и артиллерией. В результате от российского удара погиб гражданский человек, еще двух человек ранили.
Еще один человек погиб в Покровске в результате удара FPV-дроном. А также известно о погибшем в Родинском, которое враг обстрелял из артиллерии.
Кроме этого, в результате удара FPV-дроном по гражданскому авто в Доброполье ранен человек.
Обстрелы Украины
Напомним, что сегодня ночью, 14 августа, российские войска атаковали Украину с помощью ударных беспилотников и зенитных ракет. Основным объектом ударов стали северные и восточные регионы страны.
Утром Воздушные силы Украины сообщили детали ночной атаки и отчитались о работе систем ПВО, которые отбили часть угроз.
Кроме того, 13 августа утром российская артиллерия обстреляла поселок Чернобаевка в Херсонской области. В результате обстрела разрушен жилой дом, одна местная жительница погибла.
К тому же поздно вечером 13 августа, Россия нанесла ракетный удар по Сумской области, ранив 7-летнюю девочку и молодого человека. Ребенка госпитализировали.
Также 12 августа оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Кременчугу Полтавской области, нанося разрушения гражданской инфраструктуре.