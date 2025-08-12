У Кременчуці пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Ввечері вівторка, 12 серпня, у Кременчуці, що у Полтавській області, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".

Близько 23:40 Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кременчука, а також закликали місцевих перебувати в укритті. Попереджалось про загрозу балістичного удару.

А вже через деякий час ЗМІ повідомили, що у Кременчуці пролунали вибухи.



Удари по Кременчуку

Нагадаємо, попереднього разу вибухи у Кременчуці лунали 25 липня. Тоді також повідомлялось про загрозу балістики. Також зранку 6 липня були повідомлення, що у Кременчуці ворог влучив у будівлю ТЦК, а також було пошкоджено житлові будинки. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку згодом ліквідували.