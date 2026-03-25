Тривоги, вимкнення світла чи інтернету: як учасникам НМТ діяти під час форс-мажорів
У разі технічних збоїв, відсутності інтернету або тривалих повітряних тривог під час НМТ, вступники мають право на додатковий час або перенесення тесту на іншу сесію.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Головне:
- Технічна затримка: якщо під час тесту виникли проблеми з мережею чи електрикою, цей час додадуть до загального ліміту на виконання завдань.
- Додаткова сесія: у разі тривалої тривоги (понад 2,5 години) або блекауту абітурієнт має право на другу спробу під час додаткових сесій.
- Термін подачі заяви: для перенесення іспиту необхідно подати заяву до регіонального центру протягом трьох робочих днів після основної сесії.
- Генератори: центри тестування (ТЕЦ) використовують резервне живлення лише там, де заклади освіти заздалегідь ним забезпечені.
Що робити, якщо виникли технічні проблеми
- Зверніться до інструктора: про будь-які негаразди в аудиторії (зник світло чи інтернет) треба негайно повідомити персонал.
- Додатковий час: час, витрачений на розв’язання технічних питань, буде додано до загального часу виконання завдань.
- Форс-мажор: якщо через відключення світла або тривогу (понад 2,5 години) тест не вдалося розпочати або завершити, абітурієнт може піти на додаткову сесію.
Як потрапити на додаткову сесію
Для отримання другої спроби вступник повинен протягом трьох робочих днів після основної сесії подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти (РЦОЯО).
Рішення про допуск ухвалює регламентна комісія на підставі записів у документах екзаменаційного центру (ТЕЦ). Важливою умовою є анулювання попереднього (незавершеного) результату апеляційною комісією при УЦОЯО.
Як діяти при форс-мажорних обставинах під час НМТ (інфографіка)
Чи будуть у центрах генератори
За словами Тетяни Вакуленко, пункти тестування створюються на базі закладів освіти. Якщо школа чи університет мають резервні джерела живлення, їх обов'язково залучать.
Проте централізоване забезпечення кожного центру генераторами не входить до компетенції УЦОЯО.
