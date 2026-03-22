Менше завдань чи нові формати: які зміни чекають на учасників НМТ-2026
Цьогорічна модель національного мультипредметного тесту (НМТ) не зазнає кардинальних трансформацій порівняно з минулим роком, проте абітурієнтам варто звернути увагу на оновлення у тестах з фізики та хімії.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
Головне:
- Модель тестування 3+1: Як і торік, обов’язковими залишаються українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет - на вибір учасника.
- Регламент: НМТ-2026 пройде в один день у два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою між ними.
- Зміни у фізиці: До тесту додали два завдання з вибором однієї правильної відповіді.
- Оновлення у хімії: Кількість завдань скоротили з 30 до 24.
- Без відкритих відповідей: У 2026 році тест не міститиме завдань, що потребують розгорнутого написання тексту чи розв'язання.
Структура тесту: 3+1
"Суттєвих змін у проведенні НМТ цьогоріч порівняно з 2025-м не передбачено. Модель тестування залишилася незмінною", - каже Вакуленко.
Кожен учасник складатиме чотири предмети:
- Обов'язкові: українська мова, математика та історія України.
- На вибір: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, хімія, фізика або географія.
Регламент проведення
Як і у 2025 році, тестування відбуватиметься в один день у два етапи:
- Перший етап (120 хв): українська мова та математика.
- Перерва: до 20 хвилин.
- Другий етап (120 хв): історія України та предмет на вибір.
Корегування у завданнях з фізики та хімії
Хоча загальна модель стабільна, зміни зачепили два предмети:
- Фізика: додали два завдання з вибором однієї правильної відповіді.
- Хімія: кількість завдань скоротили - замість 30 (як було торік) абітурієнти виконуватимуть 24 завдання.
"Традиційно у 2026-му НМТ не міститиме завдань, які передбачають розгорнуту відповідь", - наголосила Тетяна Вакуленко.
Це означає, що формат тесту залишається повністю комп’ютеризованим і орієнтованим на закриті типи запитань.
Раніше ми писали про те, що реєстрація на НМТ-2026 триватиме з 5 березня до 2 квітня. Для цього потрібно створити персональний кабінет. Випускникам з-за кордону варто поспішити, оскільки кількість місць в екземенаційних центрах в інших країнах - обмежена.
