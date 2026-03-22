НМТ-2026: що робити учаснику, якщо під час іспиту знайшов помилку у завданні

11:19 22.03.2026 Нд
2 хв
Є два сценарії розв'язання проблеми. Як часто рішення ухвалюють на користь учасника?
aimg Василина Копитко
УЦОЯО має алгоритм дій на такий випадок (фото: Getty Images)

Попри багаторівневу перевірку, у системі комп’ютерного тестування НМТ не виключені поодинокі одруки чи технічні помилки. В УЦОЯО пояснили, як діяти учаснику, який помітив неточність під час іспиту.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Читайте також: Без гаджетів та конспектів: що категорично заборонено робити під час перерви на НМТ

Головне:

  • Системні помилки в НМТ майже неможливі, але поодинокі одруки трапляються.
  • Кожне "підозріле" завдання після іспиту аналізують незалежні експерти.
  • Якщо помилка є - завдання або вилучать, або зарахують бал усім.
  • Рішення зазвичай ухвалюється на користь вступника.

НМТ-2026: що робити учаснику, якщо під час іспиту знайшов помилку у завданніЯк діяти учасникам при форс-мажорних ситуаціях на НМТ (інфографіка РБК-Україна)

Що робити, якщо ви знайшли помилку у завданнях

Вакуленко наголосила, що системні або критичні помилки в НМТ майже не виникають, проте "людський фактор" чи технічні збої іноді трапляються. Учаснику тесту потрібно повідомити про помилку, але завершити роботу над рештою завдань. На цей випадок є спеціальний алгорит дій для УЦОЯО:

  • Перевірка фахівцями: Після завершення сесії спеціалісти УЦОЯО обов’язково аналізують спірне завдання.
  • Рішення апеляційної комісії: Якщо експерти підтвердять технічну помилку або некоректне формулювання, справу передають до комісії.

Як рятують бали вступників

За словами Вакуленко, рішення зазвичай ухвалюють на користь учасника. Якщо помилку підтверджено, можливі два сценарії:

  • Анулювання завдання: Його просто вилучають із загального підрахунку, щоб воно не впливало на результат.
  • Зарахування балів усім: Правильну відповідь за це завдання можуть зарахувати всім учасникам сесії, щоб ніхто не опинився в нерівних умовах.

"Ми робимо все, щоб жоден вступник не постраждав через технічні нюанси системи", - підкреслила очільниця УЦОЯО.

Читайте також про те, що учасників НМТ-2026, які зареєструвались на іспит, але не прийшли на нього, не штрафуватимуть. Втім, в УЦОЯО просять завчасно скасувати реєстрацію, якщо людина знає, що не зможе бути присутньою на тестуванні.

Раніше ми писали про те, хто у 2026-му може вступити у ВНЗ без складання НМТ.

Більше по темі:
На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО