НМТ-2026: що робити учаснику, якщо під час іспиту знайшов помилку у завданні

Попри багаторівневу перевірку, у системі комп’ютерного тестування НМТ не виключені поодинокі одруки чи технічні помилки. В УЦОЯО пояснили, як діяти учаснику, який помітив неточність під час іспиту.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко .

Головне: Системні помилки в НМТ майже неможливі , але поодинокі одруки трапляються.

Якщо помилка є - завдання або вилучать, або зарахують бал усім .

Як діяти учасникам при форс-мажорних ситуаціях на НМТ (інфографіка РБК-Україна)

Що робити, якщо ви знайшли помилку у завданнях

Вакуленко наголосила, що системні або критичні помилки в НМТ майже не виникають, проте "людський фактор" чи технічні збої іноді трапляються. Учаснику тесту потрібно повідомити про помилку, але завершити роботу над рештою завдань. На цей випадок є спеціальний алгорит дій для УЦОЯО:

Перевірка фахівцями: Після завершення сесії спеціалісти УЦОЯО обов’язково аналізують спірне завдання.

Рішення апеляційної комісії: Якщо експерти підтвердять технічну помилку або некоректне формулювання, справу передають до комісії.

Як рятують бали вступників

За словами Вакуленко, рішення зазвичай ухвалюють на користь учасника. Якщо помилку підтверджено, можливі два сценарії:

Анулювання завдання: Його просто вилучають із загального підрахунку, щоб воно не впливало на результат.

Зарахування балів усім: Правильну відповідь за це завдання можуть зарахувати всім учасникам сесії, щоб ніхто не опинився в нерівних умовах.

"Ми робимо все, щоб жоден вступник не постраждав через технічні нюанси системи", - підкреслила очільниця УЦОЯО.