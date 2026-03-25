Тревоги, отключение света или интернета: как участникам НМТ действовать во время форс-мажоров
В случае технических сбоев, отсутствия интернета или длительных воздушных тревог во время НМТ, участники имеют право на дополнительное время или перенос теста на другую сессию.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Главное:
- Техническая задержка: если во время теста возникли проблемы с сетью или электричеством, это время добавят к общему лимиту на выполнение заданий.
- Дополнительная сессия: в случае длительной тревоги (более 2,5 часов) или блэкаута абитуриент имеет право на вторую попытку во время дополнительных сессий.
- Срок подачи заявления: для переноса экзамена необходимо подать заявление в региональный центр в течение трех рабочих дней после основной сессии.
- Генераторы: центры тестирования (ТЭЦ) используют резервное питание только там, где учебные заведения заранее им обеспечены.
Что делать, если возникли технические проблемы
- Обратитесь к инструктору: о любых проблемах в аудитории (пропал свет или интернет) надо немедленно сообщить персоналу.
- Дополнительное время: время, потраченное на решение технических вопросов, будет добавлено к общему времени выполнения заданий.
- Форс-мажор: если из-за отключения света или тревоги (более 2,5 часов) тест не удалось начать или завершить, абитуриент может пойти на дополнительную сессию.
Как попасть на дополнительную сессию
Для получения второй попытки абитуриент должен в течение трех рабочих дней после основной сессии подать заявление в региональный центр оценивания качества образования (РЦОКО).
Решение о допуске принимает регламентная комиссия на основании записей в документах экзаменационного центра (ТЭЦ). Важным условием является аннулирование предыдущего (незавершенного) результата апелляционной комиссией при УЦОКО.
Как действовать при форс-мажорных обстоятельствах во время НМТ (инфографика)
Будут ли в центрах генераторы
По словам Татьяны Вакуленко, пункты тестирования создаются на базе учебных заведений. Если школа или университет имеют резервные источники питания, их обязательно привлекут.
Однако централизованное обеспечение каждого центра генераторами не входит в компетенцию УЦОКО.
