Тріумф для України. У ГУР розповіли, які наслідки матиме знищення комплексу С-400 росіян в Криму

"Це вибух, який ліквідував таку "візитну картку" російських засобів ППО. І те, що вони хотіли продавати задорого за кордон. І я думаю, що тепер охочих купляти подібні не дуже ефективні речі, які добре горять, буде значно менше", - сказав він.

Юсов зазначив, що розвідка має інформацію про ліквідацію особового складу внаслідок атаки по півострову: "Ну і власне комплекс С-400 - це не одна одиниця техніки. Тому все, що знаходилося навколо, або знищено, або уражено".

У нього також запитали, як знищення комплексу позначиться на роботі російської ППО в Криму.

Представник ГУР зауважив, що самих по собі комплексів С-400 дуже небагато. Тому що це одна з останніх розробок.

"Оскільки це одне з найсучасніших їхніх (росіян - ред.) засобів протиповітряної та протиракетної оборони, то це системні наслідки матиме для розвитку подій в Криму. Сьогодні справді відбувся "тріумф", але не для рашистів. Це тріумф для України та українців, які наближають звільнення Криму", - сказав Юсов.

Вибухи в Криму

Сьогодні вранці на заході Криму в Оленівці пролунало близько 7 вибухів і піднявся густий клуб диму.

Місцеві Телеграм-канали повідомляли про "приліт" по російському військовому об’єкту на мисі Тарханкут. Там нібито були уражені радіолокаційні станції росіян.

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що в Криму нібито було уражено протикорабельний комплекс "Бастіон".

Джерело РБК-Україна в одному з розвідувальних органів повідомило, що удар припав на військову частину росіян.

Пізніше у ГУР повідомили про знищення комплексу С-400 "Тріумф" у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.