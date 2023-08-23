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Триумф для Украины. В ГУР рассказали, какие последствия будет иметь уничтожение комплекса С-400 россиян в Крыму

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму будет иметь системные последствия для развития событий на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Это взрыв, который ликвидировал такую "визитную карточку" российских средств ПВО. И то, что они хотели продавать слишком дорого за границу. И я думаю, что теперь желающих покупать подобные не очень эффективные вещи, которые хорошо горят, будет значительно меньше", - сказал он.

Юсов отметил, что разведка располагает информацией о ликвидации личного состава в результате атаки по полуострову: "Ну и собственно комплекс С-400 - это не одна единица техники. Поэтому все, что находилось вокруг, либо уничтожено, либо поражено".

У него также спросили, как уничтожение комплекса отразится на работе российской ПВО в Крыму.

Представитель ГУР отметил, что самих по себе комплексов С-400 очень немного. Потому что это одна из последних разработок.

"Поскольку это одно из самых современных их (россиян - ред.) средств противовоздушной и противоракетной обороны, то это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму. Сегодня действительно состоялся "триумф", но не для рашистов. Это триумф для Украины и украинцев, которые приближают освобождение Крыма", - сказал Юсов.

Взрывы в Крыму

Сегодня утром на западе Крыма в Еленовке раздалось около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Местные Телеграм-каналы сообщали о "прилете" по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Там якобы были поражены радиолокационные станции россиян.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что в Крыму якобы был поражен противокорабельный комплекс "Бастион".

Источник РБК-Украина в одном из разведывательных органов сообщил, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

Позже в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 "Триумф" в Крыму.

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