У Криму уражено береговий ракетний комплекс росіян "Бастіон", - Андрющенко

Під час сьогоднішніх вибухів у тимчасово окупованому Криму було уражено російський береговий ракетний комплекс "Бастіон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Свято. У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон", - написав Андрющенко.

Даний комплекс є одним з носіїв ракет "Онікс", якими росіяни завдають удари по території України.

Окрім того, пошкоджені радіолокаційні станції. Всього зафіксовано сім вибухів.

Фото: у Криму уражено береговий ракетний комплекс росіян "Бастіон" (t.me/andriyshTime)

Що відомо про "Бастіон"

"Бастіон-П" - ракетна система берегової оборони, створена в Росії спільно з білоруським підприємством "Техносоюзпроект".

15 березня 2015 року стало відомо про перекидання системи в окупований Росією Крим.

В середині березня 2022 року російське Міноборони оприлюднило інформація про застосування цього комплексу проти наземних цілей у південних областях України. Згодом з'явилося відео запуску трьох ракет. На відео видно, що комплекс розташований на півострові Тарханкут в окупованому Криму.

Велика дальність стрільби та висока швидкість польоту протикорабельної ракети "Онікс", яку випускають за допомогою комплексу "Бастіон", робить удар по морських цілях несподіваним. Адже система може знаходитися на значній відстані від берега.

Комплекс досить мобільний, а тому відрізняється високою маневреністю і прихованістю застосування зброї. Гнучка програмна траєкторія польоту ракети дозволяє обходити зони ППО. Тому БРПК "Бастіон" може підходити до цілі з несподіваних напрямків.

Вибухи у Криму

У середу, 23 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Місцеві пабліки публікують фото, ймовірно, з села Оленівка на заході півострова.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що через вибухи уражено радіолокаційні станції на Тарханкуті. Загалом було сім вибухів.