В Криму пролунали вибухи: підіймається густий дим
На заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи у середу, 23 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Місцеві пабліки публікують фото, ймовірно, з села Оленівка на заході півострова.
Фото: в Криму пролунали вибухи (t.me/Crimeanwind)
На кадрах помітно густий клуб диму.
Ситуація в Криму
В останні місяці в окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетних або дронових атак на півострів або Кримський міст.
Так, тільки вчора ввечері у Севастополі чули звуки вибухів. Росіяни заявляли, що вони нібито пов'язані з тренуванням підрозділів ЗС РФ у Козачій Бухті. Водночас окупанти попереджали місцевих про загрозу ударів дронів. Загарбники також перекривали рух по Кримському мосту.
Також нещодавно надводні дрони атакували Кримський міст, внаслідок чого в конструкції було зруйновано два прольоти.
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