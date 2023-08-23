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В Криму пролунали вибухи: підіймається густий дим

Крим, Середа 23 серпня 2023 10:39
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В Криму пролунали вибухи: підіймається густий дим Ілюстративне фото: в Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи у середу, 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві пабліки публікують фото, ймовірно, з села Оленівка на заході півострова.

В Криму пролунали вибухи: підіймається густий дим

Фото: в Криму пролунали вибухи (t.me/Crimeanwind)

На кадрах помітно густий клуб диму.

Ситуація в Криму

В останні місяці в окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетних або дронових атак на півострів або Кримський міст.

Так, тільки вчора ввечері у Севастополі чули звуки вибухів. Росіяни заявляли, що вони нібито пов'язані з тренуванням підрозділів ЗС РФ у Козачій Бухті. Водночас окупанти попереджали місцевих про загрозу ударів дронів. Загарбники також перекривали рух по Кримському мосту.

Також нещодавно надводні дрони атакували Кримський міст, внаслідок чого в конструкції було зруйновано два прольоти.

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