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Вибухи в Оленівці в окупованому Криму: розвідка розкрила, куди припав удар

Крим, Середа 23 серпня 2023 12:50
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Вибухи в Оленівці в окупованому Криму: розвідка розкрила, куди припав удар Фото в Оленівці через удар постраждала військова частина окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

У результаті вибухів в Оленівці в окупованому Криму були пошкоджені обʼєкти окупантів. Удар припав на військову частину ворога.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в одному з розвідувальних органів.

За словами співрозмовника, була знищена система ППО С-400 та постраждали або були вбиті окупаційні військові, що перебували на місці.

"Там постраждала військова частина, комплекс С-400, особовий склад...", - розповіло джерело.

Вибухи в Оленівці в Криму

Нагадаємо, що сьогодні вранці на заході Криму в Оленівці близько 10:10 пролунало близько 7 вибухів і піднявся густий клуб диму.

Згодом місцеві Телеграм-канали повідомили про "приліт" по російському військовому об’єкту на мисі Тарханкут поблизу Оленівки. Нібито там були уражені радіолокаційні станції ворога.

Кримські пабліки писали, що, попередньо, у Криму влучили в російський РЛС 48Я6-К1 "Подлет". Цей тип станцій радіолокації призначений для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах при складній перешкодовій обстановці.

Зокрема, ці РЛС дають цілі для російських ЗРК З-300, З-400 та інших.

Додамо, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в Криму нібито було уражено протикорабельний комплекс "Бастіон".

Зауважимо, що комплекс "Бастіон" є одним з носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають удари по Україні.

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