У Клімкіна буде нова посада? Зеленський заінтригував пропозицією для ексголови МЗС
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Павлом Клімкіним, який очолював Міністерство закордонних справ під час президентства Петра Порошенка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
За словами Зеленського, він обговорив із Клімкіним зовнішньополітичну ситуацію довкола України та деякі рішення, які необхідні для посилення українських позицій у Європі та інших частинах світу.
"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", - зазначив президент.
Павло Клімкін
Павло Клімкін - український дипломат і державний діяч, народився 25 грудня 1967 року.
Закінчив Московський фізико-технічний інститут за спеціальністю "фізика і прикладна математика", після чого працював в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.
З 1993 року на дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України, спеціалізувався на питаннях контролю над озброєннями, нерозповсюдження, ядерної та енергетичної безпеки, євроатлантичної інтеграції.
Працював у закордонних установах України, зокрема в Німеччині та Великій Британії, був послом України в Німеччині у 2012-2014 роках.
19 червня 2014 року був призначений міністром закордонних справ України і обіймав цю посаду до 29 серпня 2019 року.
Після завершення роботи в уряді продовжив публічну та експертну діяльність у сфері міжнародних відносин.
