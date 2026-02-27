ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Клімкіна буде нова посада? Зеленський заінтригував пропозицією для ексголови МЗС

Київ, П'ятниця 27 лютого 2026 15:42
UA EN RU
У Клімкіна буде нова посада? Зеленський заінтригував пропозицією для ексголови МЗС Фото: Павло Клімкін та президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Павлом Клімкіним, який очолював Міністерство закордонних справ під час президентства Петра Порошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Читайте також: Стерненко став радником Федорова щодо дронів на фронті

За словами Зеленського, він обговорив із Клімкіним зовнішньополітичну ситуацію довкола України та деякі рішення, які необхідні для посилення українських позицій у Європі та інших частинах світу.

"Вдячний Павлу за роботу заради України та запропонував кілька напрямів можливої подальшої взаємодії", - зазначив президент.

Павло Клімкін

Павло Клімкін - український дипломат і державний діяч, народився 25 грудня 1967 року.

Закінчив Московський фізико-технічний інститут за спеціальністю "фізика і прикладна математика", після чого працював в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.

З 1993 року на дипломатичній службі в Міністерстві закордонних справ України, спеціалізувався на питаннях контролю над озброєннями, нерозповсюдження, ядерної та енергетичної безпеки, євроатлантичної інтеграції.

Працював у закордонних установах України, зокрема в Німеччині та Великій Британії, був послом України в Німеччині у 2012-2014 роках.

19 червня 2014 року був призначений міністром закордонних справ України і обіймав цю посаду до 29 серпня 2019 року.

Після завершення роботи в уряді продовжив публічну та експертну діяльність у сфері міжнародних відносин.

До слова, нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров призначив Тараса Чмута членом наглядової ради Агентства оборонних закупівель (АОЗ).

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський МЗС України Павло Клімкін
Новини
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Україна не може відбити, Росія захопити: Зеленський про те, чому не віддасть Донбас
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі