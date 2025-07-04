Трилогия Усик - Фьюри: команда украинца подтвердила переговоры: команда украинца подтвердила переговоры
Команда Александра Усика не исключает проведения третьего поединка против Тайсона Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.
Заявление команды Усика
О возможной организации трилогии между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри рассказал директор украинского чемпиона Сергей Лапин.
Он подтвердил, что идея третьего поединка между боксерами не исчезла с повестки дня и активно обсуждается сторонами.
"Мы начали вести разговоры о третьем бое еще после второго поединка. Лично я никогда не сомневался, что вместе с промоутерской компанией Goldstar Promotions мы сможем реализовать эту идею", - заявил Лапин.
При этом функционер отметил, что сейчас все внимание Усика и команды сосредоточено на предстоящем реванше с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли".
Главная цель украинца - в третий раз в истории стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
"Фокус, дисциплина и полная самоотдача - это основа нашей подготовки. После боя с Дюбуа мы будем готовы к новым вызовам", - добавил Лапин.
Трилогии Фьюри
После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.
Однако, видно, он изменил свое решение и готов вернуться ради еще одного реванша третьего боя с украинцем. Он даже назвал ориентировочную дату - 18 апреля 2026 года.
"Я хочу провести реванш с Усиком в Англии, ведь хочу справедливого признания. Не думаю, что получил его после двух наших боев", - сказал Фьюри.
В своей карьере "Цыганский король" уже имел две трилогии: с Дереком Чисорой (три победы) и Дионтеем Уайлдером (ничья и две победы). А наш Александр Усик стал первым, кто сумел одолеть Фьюри на профессиональном ринге.
История противостояния Усика и Фьюри
Первая встреча между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялась в мае 2024 года. Тогда украинец одержал победу раздельным решением судей и впервые в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
В декабре того же года соперники сошлись в ринге во второй раз. На этот раз Усик убедительно одолел британца единогласным решением судей.
Следующий бой Усика следующий бой
Александр тем временем сосредоточен на ближайшем вызове - реванше с Даниэлем Дюбуа. Поединок запланирован на 19 июля и состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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