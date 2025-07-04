Трилогия Усик - Фьюри: команда украинца подтвердила переговоры: команда украинца подтвердила переговоры

О возможной организации трилогии между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри рассказал директор украинского чемпиона Сергей Лапин.

Он подтвердил, что идея третьего поединка между боксерами не исчезла с повестки дня и активно обсуждается сторонами.

"Мы начали вести разговоры о третьем бое еще после второго поединка. Лично я никогда не сомневался, что вместе с промоутерской компанией Goldstar Promotions мы сможем реализовать эту идею", - заявил Лапин.

При этом функционер отметил, что сейчас все внимание Усика и команды сосредоточено на предстоящем реванше с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли".

Главная цель украинца - в третий раз в истории стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Фокус, дисциплина и полная самоотдача - это основа нашей подготовки. После боя с Дюбуа мы будем готовы к новым вызовам", - добавил Лапин.

Трилогии Фьюри

После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Однако, видно, он изменил свое решение и готов вернуться ради еще одного реванша третьего боя с украинцем. Он даже назвал ориентировочную дату - 18 апреля 2026 года.

"Я хочу провести реванш с Усиком в Англии, ведь хочу справедливого признания. Не думаю, что получил его после двух наших боев", - сказал Фьюри.

В своей карьере "Цыганский король" уже имел две трилогии: с Дереком Чисорой (три победы) и Дионтеем Уайлдером (ничья и две победы). А наш Александр Усик стал первым, кто сумел одолеть Фьюри на профессиональном ринге.

История противостояния Усика и Фьюри