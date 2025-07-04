ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трилогия Усик - Фьюри: команда украинца подтвердила переговоры: команда украинца подтвердила переговоры

Пятница 04 июля 2025 17:21
UA EN RU
Трилогия Усик - Фьюри: команда украинца подтвердила переговоры: команда украинца подтвердила переговоры Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри
Автор: Екатерина Урсатий

Команда Александра Усика не исключает проведения третьего поединка против Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Заявление команды Усика

О возможной организации трилогии между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри рассказал директор украинского чемпиона Сергей Лапин.

Он подтвердил, что идея третьего поединка между боксерами не исчезла с повестки дня и активно обсуждается сторонами.

"Мы начали вести разговоры о третьем бое еще после второго поединка. Лично я никогда не сомневался, что вместе с промоутерской компанией Goldstar Promotions мы сможем реализовать эту идею", - заявил Лапин.

При этом функционер отметил, что сейчас все внимание Усика и команды сосредоточено на предстоящем реванше с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли".

Главная цель украинца - в третий раз в истории стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Фокус, дисциплина и полная самоотдача - это основа нашей подготовки. После боя с Дюбуа мы будем готовы к новым вызовам", - добавил Лапин.

Трилогии Фьюри

После второго поражения Тайсон объявил о завершении карьеры.

Однако, видно, он изменил свое решение и готов вернуться ради еще одного реванша третьего боя с украинцем. Он даже назвал ориентировочную дату - 18 апреля 2026 года.

"Я хочу провести реванш с Усиком в Англии, ведь хочу справедливого признания. Не думаю, что получил его после двух наших боев", - сказал Фьюри.

В своей карьере "Цыганский король" уже имел две трилогии: с Дереком Чисорой (три победы) и Дионтеем Уайлдером (ничья и две победы). А наш Александр Усик стал первым, кто сумел одолеть Фьюри на профессиональном ринге.

История противостояния Усика и Фьюри

Первая встреча между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялась в мае 2024 года. Тогда украинец одержал победу раздельным решением судей и впервые в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В декабре того же года соперники сошлись в ринге во второй раз. На этот раз Усик убедительно одолел британца единогласным решением судей.

Следующий бой Усика следующий бой

Александр тем временем сосредоточен на ближайшем вызове - реванше с Даниэлем Дюбуа. Поединок запланирован на 19 июля и состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее писали о 2 условиях при которых Фьюри возобновит карьеру.

Также читайте о гонорарах за спарринги с Кличко, Усиком и Фьюри.

А еще вам может быть интересно об ажиотаже на бой Усик-Дюбуа на "Уэмбли".

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине