Тайсон Ф'юрі назвав 2 умови відновлення своєї кар'єри: при чому тут Усик
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі не виключає повернення до професійного боксу. Проте британець готовий вийти в ринг лише заради одного поєдинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene.
Ф'юрі заявив про готовність повернутись в ринг
Британець, який оголосив про завершення кар'єри після двох поразок від Олександра Усика, несподівано знову заговорив про повернення.
За словами "Циганського короля", єдина мотивація для камбеку - це провести третій поєдинок з українцем. І лише у Великій Британії.
"Якби я збирався повернутися, то тільки заради Усика. В Англії. Це був би мій наступний бій", - заявив Ф'юрі
Дві поразки у 2024 році та спірний реванш
У 2024 році Ф'юрі двічі поступився Усику. У першому бою, що відбувся у травні, британець програв роздільним рішенням суддів і втратив титул WBC.
У грудні відбувся реванш, де перемогу українцеві присудили вже одноголосно.
Ф'юрі не погоджується з результатом другого поєдинку. За його словами, він переглядав бій понад 200 разів і вважає, що здобув переконливу перемогу.
"Я виграв п'ять раундів перевагою. Це була чиста перемога", - наголосив він.
Тільки в Англії та без політики
Ф'юрі зазначив, що не повернеться заради титулів чи грошей. Його цікавить "лише справедливий третій бій" з Усиком.
І він має відбутися виключно у Великій Британії, "без нейтральних територій, політичних нюансів чи суперечливих суддівських рішень".
"Я досяг усього в боксі. Маю всі пояси. Заради чого повертатися? Лише заради реваншу з Усиком", - додав він.
Тим часом Усик наразі готується до бою проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі". Українець захищатиме пояси WBA, WBC та WBO, тоді як IBF залишається у Дюбуа.
Ф'юрі ж, попри заяву про завершення кар'єри, продовжує тренування і зберігає бойову форму.
Його слова свідчать, що третій бій з Усиком залишається для нього незакритою історією.
До слова, бій Усик vs Дюбуа - це історична подія для Лондона, тому через ажіотаж на "Вемблі" готують більше місць для фанів.
А батько Тайсона Ф'юрі Джон, вже зробив остаточний прогноз на поєдинок.
Також читайте про перемоги та поразки українських боксерів у Великій Британії.