Усик - Ф'юрі 2: відео найкращих моментів супербою

Зазначимо, що Олександр переміг Тайсона і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO. Бій-реванш, який пройшов на переповненій Kingdom Arena в Ер-Ріяді, тривав усі 12 раундів. Українець знову, як і у першому поєдинку, переміг за рішенням суддів. Однак цього разу одноголосним - тричі 116:112.

Після бою Олександр підняв унікальний артефакт - шаблю великого українського гетьмана Івана Мазепи, що датована XVII століттям.

На клинку є напис "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!" З правого боку клинка зображені дві свічки, двоє янголів, а також коронована Богородиця з дитиною і гілочкою. Таке її зображення називається "Нев’янучий цвіт".

Усик з шаблею Мазепи (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Цікаві факти довкола бою Усик - Ф'юрі

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі увійде в історію не лише через спортивне значення, а й завдяки численним деталям, які зробили цю подію унікальною.

Зокрема, обидва спортсмени отримали рекордні суми за бій. Усик, за чутками, заробив близько 114 млн доларів, а Ф’юрі - 76 млн доларів. Таким чином, український чемпіон оновив персональний рекорд призових, адже за перший бій Олександр отримав "всього лише" 38 млн доларів.

Перед поєдинком українському боксеру заборонили цілувати хрестик під час бою. Але справа не у релігії. Просто під час бою Олександр цілував хрестик у перервах між раундами і деяким шанувальникам боксу під час трансляції здалося, що наш чемпіон використовує інгалятор з PED (препаратом, який підвищує витривалість). Відтак Усика звинуватили у прийманні допінгу прямо під час поєдинку.

Звісно, і сам Усик, і члени його команди, та й організатори першого бою відкинули усі звинувачення. Однак цього разу вирішили перестрахуватися від зайвих скандалів, а тому постановили: до губ боксерів сьогодні могла торкатися лише трубочка від пляшки з водою.

А ще цікаво, що вперше за всю історію світового боксу за цим поєдинком стежив суддя на базі штучного інтелекту, щоб усунути упередженість і людські помилки при оцінці бою. Проте вердикт ШІ-арбітра не впливав на офіційні результати поєдинку, адже, як казав голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, експеримент має "суто демонстраційний характер".

Також зазначимо, що за день до бою Усик зустрівся з українськими військовими, які приїхали підтримати чемпіона до Ер-Ріяду.

Крім того, того ж дня, спортсмен поговорив з Володимиром Зеленським. І під час телефонного дзвінка президент України попросив Олександра не сильно лупцювати Ф'юрі, бо Британія - наш партнер і допомагає нам у боротьбі проти російського агресора.