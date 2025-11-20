Три українські АЕС знизили потужність після останніх атак Росії, - МАГАТЕ

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Чотири з дев'яти реакторів зменшили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу.

Дві з цих станцій - Хмельницька та Рівненська зменшили виробництво електроенергії в результаті обстрілів на початку цього місяця.

При цьому Південноукраїнська вчора втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі. АЕС повідомила про виявлення 11 дронів протягом ночі за кілометр від об'єкта.

"Запорізька АЕС - не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують впливати на енергосистему по всій Україні", - зазначив Гроссі на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.