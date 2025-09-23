ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут: чим це загрожує

Енергодар, Вівторок 23 вересня 2025 18:27
UA EN RU
На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут: чим це загрожує Ілюстративне фото: ЗАЕС було знеструмлено (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Запорізьку атомну електростанцію сьогодні, 23 вересня, було повністю відключено від зовнішніх ліній електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" в Telegram і "Укренерго" в Telegram.

"На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами Сьогодні, 23 вересня 2025 року, о 16:56 було відключено останню лінію електропередачі, якою Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми", - написав "Енергоатом".

У компанії уточнили, що у зв'язку з таким інцидентом станція перейшла на живлення від дизельних генераторів. Такий блекаут - серйозне порушення умов нормальної експлуатації станції, оскільки він може призвести до аварії.

В "Енергоатомі" звернули увагу, що російський контроль над ЗАЕС створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці на найбільшому ядерному об'єкті в Європі. Тому станцію необхідно повернути під контроль України якомога швидше.

В "Укренерго" також підтвердили, що на Запорізькій АЕС зафіксували блекаут. У компанії уточнили, що ремонтні роботи почнуться, коли це дасть змогу ситуація з безпекою.

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, блекаут на Запорізькій АЕС також було зафіксовано 4 липня.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, росіяни вдарили по лінії електропередач, яка з'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Російська Федерація Укренерго Энергоатом Війна в Україні
Новини
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує