Дві українські АЕС працюють на зниженій потужності після атаки росіян
Хмельницька та Рівненська атомні електростанції знизили потужність після пошкодження електричної підстанції внаслідок атаки росіян в ніч на 7 листопада. Ця підстанція має критичне значення для ядерної безпеки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
У повідомленні йдеться, що підстанції - це критично важливі вузли в електромережі України. Вони слугують об'єктами, де трансформується та контролюється рівень напруги для забезпечення надійної передачі електроенергії.
"Для атомних електростанцій вони є незамінними для підтримання позамайданчикових джерел електропостачання, що забезпечують роботу систем безпеки та охолодження, тому їх цілісність є життєво важливою для ядерної безпеки та захищеності", - зазначив Гроссі.
Внаслідок удару окупантів по електропідстанції у ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ. Також було зменшено виробництво електроенергії на деяких реакторах після наказу оператора енергосистеми.
Незважаючи на те, що наразі одна з уражених ліній вже відновлена, інша досі не експлуатується. Три реактори працюють з обмеженою потужністю.
Нагадаємо, 14 листопада Запорізька атомна електростанція втратила живлення лінії електропередачі "Дніпровська". В результаті станція опинилася під загрозою чергового блекауту.
Раніше, 10 листопада, Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих після нової масованої атаки Росії по енергосистемі.
В ту ніч Росія завдала масованого удару із застосуванням десятків ракет. Обстріл став одним із технологічно найскладніших, оскільки РФ цілеспрямовано била по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми, використовуючи розвіддані.