Три украинские АЭС снизили мощность после последних атак России, - МАГАТЭ

Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Четыре из девяти реакторов уменьшили мощность после атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть.

Две из этих станций - Хмельницкая и Ровенская уменьшили производство электроэнергии в результате обстрелов в начале этого месяца.

При этом Южноукраинская вчера потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи. АЭС сообщила об обнаружении 11 дронов в течение ночи в километре от объекта.

"Запорожская АЭС - не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на энергосистему по всей Украине", - отметил Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.