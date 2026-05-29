Три сценарії: наскільки подорожчає продуктовий кошик в Україні влітку 2026
Вартість продуктового кошика для українців цього літа може зрости від 5% до 25%. Остаточна цифра залежатиме від того, як буде рухатися ринок, є три можливі сценарії.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Хліб - дорожчає, абрикоси - в дефіциті. Що буде з цінами на продукти влітку 2026.
Три сценарії
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна озвучив три можливі сценарії зміни вартості продуктового кошика цього літа порівняно з минулим роком:
- Базовий сценарій: Продуктовий кошик може бути приблизно на 8-15% дорожчим, ніж торік.
Сезонні овочі частково стримуватимуть зростання, але дорожча логістика, електроенергія, пальне, втрати частини врожаю фруктів і ягід та стабільно високі витрати виробників не дозволять говорити про загальне здешевлення продуктів.
- Оптимістичний сценарій: Зростання вартості утримається в межах 5-8%.
- Песимістичний сценарій: Чек українця може зрости на 15-25%, якщо погодні й енергетичні ризики посиляться.
Інша думка
Своєю чергою виконавчий директор Економічний дискусійний клуб Олег Пендзин у коментарі РБК-Україна зазначив, що наразі продуктовий кошик вже зріс у ціні на 9,5%.
"На сьогоднішній момент продовольчий кошик зріс в ціні на 9,5%. Це на сьогоднішній момент, а літом він буде дешевшати", - сказав Пендзин.
Тим часом Державна служба статистики України у відповіді на запит РБК-Україна повідомила, що харчові продукти в Україні з березня 2025 року по квітень 2026 року подорожчали на 13,3%. Йдеться про дані без урахування тимчасово окупованих територій та частини територій, де ведуться або велися бойові дії.