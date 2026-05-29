RU UA EN RU
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Главная » Бизнес » Экономика

Три сценария: насколько подорожает продуктовая корзина в Украине летом 2026 года

12:10 29.05.2026 Пт
2 мин
Этим летом продуктовая корзина может вырасти аж на четверть, но есть и другие прогнозы
aimg Мария Кучерявец
Три сценария: насколько подорожает продуктовая корзина в Украине летом 2026 года Фото: эксперт озвучил 3 сценария для продуктовой корзины летом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Стоимость продуктовой корзины для украинцев этим летом может вырасти от 5% до 25%. Окончательная цифра будет зависеть от того, как будет двигаться рынок, есть три возможных сценария.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Хлеб - дорожает, абрикосы - в дефиците. Что будет с ценами на продукты летом 2026.

Читайте также: Дизель на АЗС может подешеветь на 7-10 гривен

Три сценария

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина озвучил три возможных сценария изменения стоимости продуктовой корзины этим летом по сравнению с прошлым годом:

  • Базовый сценарий: Продуктовая корзина может быть примерно на 8-15% дороже, чем в прошлом году.

Сезонные овощи частично будут сдерживать рост, но более дорогая логистика, электроэнергия, топливо, потери части урожая фруктов и ягод и стабильно высокие затраты производителей не позволят говорить об общем удешевлении продуктов.

  • Оптимистический сценарий: Рост стоимости удержится в пределах 5-8%.
  • Пессимистический сценарий: Чек украинца может вырасти на 15-25%, если погодные и энергетические риски усилятся.

Другое мнение

В свою очередь исполнительный директор Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин в комментарии РБК-Украина отметил, что сейчас продуктовая корзина уже выросла в цене на 9,5%.

"На сегодняшний момент продовольственная корзина выросла в цене на 9,5%. Это на сегодняшний момент, а летом она будет дешеветь", - сказал Пендзин.

Тем временем Государственная служба статистики Украины в ответе на запрос РБК-Украина сообщила, что продукты питания в Украине с марта 2025 года по апрель 2026 года подорожали на 13,3%. Речь идет о данных без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Читайте также: Почему хлеб в Украине может подорожать на четверть
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на продукты Фрукты Цены Цены в Украине