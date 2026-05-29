Хліб в Україні може подорожчати на чверть: експерт назвав причини

09:06 29.05.2026 Пт
2 хв
Якщо хліб може стати дорожчим на 25%, то деякі продукти навіть й на 50%
aimg Марія Кучерявець
Хліб в Україні може подорожчати на чверть: експерт назвав причини Фото: ціни на хліб в Україні можуть суттєво зрости у 2026 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
У 2026 році ціни вартість хліба в Україні може зросити на 25%. Основний вплив на ціну має не вартість зерна, а витрати на виробництво.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Що найбільше впливає на ціну хліба

За словами експерта, частка пшениці у собівартості хліба становить лише 20-25%. Основні витрати формують:

  • енергоносії;
  • логістика;
  • заробітні плати.

В умовах війни всі ці складові суттєво подорожчали. Додатково на ринок впливає валютний фактор, адже частина обладнання та матеріалів закуповується за кордоном - у євро та доларах.

Яким може бути подорожчання

Коментуючи прогноз щодо можливого росту цін восени, Марчук підтвердив, що така тенденція є цілком реальною.

"У 2026 році ми будемо бачити здорожчання хліба в середньому на 25%", - каже експерт.

Водночас перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко в коментарі РБК-Україна висловив іншу думку.

За його словами, причин для різкого стрибка цін чи дефіциту влітку немає. Через удари по енергоструктурі та використання генераторів під час спеки він не виключає лише незначне подорожчання всього асортименту в межах 5% (на 1-1,5 грн за буханку). Але якщо ситуація з енергетикою буде стабільна, то ціни вдасться втримати.

Що буде з іншими продуктами

Водночас якщо ситуація на продуктовому ринку залишатиметься нерівномірною, частина товарів може подорожчати ще сильніше.

За словами Марчука, окремі категорії продуктів здатні зрости в ціні до 50%, тоді як інші - навпаки дешевшатимуть через сезонне збільшення пропозиції.

Невідомі дрони вдарили по Волгограду: попередньо, горить стратегічний НПЗ
