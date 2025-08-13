Три онлайн-зустрічі: стали відомі деталі переговорів Зеленського, Трампа і лідерів Європи
Президент України Володимир Зеленський проведе розмову з лідерами країн Європи та президентом США Трампом 13 серпня. Заплановані три окремі онлайн-зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зеленський та лідери Європи зустрінуться з Трампом у віртуальному форматі перед його самітом з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомив речник уряду Німеччини, відеоконференція Трампа з Зеленським та європейськими лідерами очікується сьогодні о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом). На ній будуть присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі та ЄС. Також в онлайн-зустрічі візьме участь генсек НАТО Марк Рютте.
Після цього Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс поспілкуються з європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі, яка запланована на 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом).
Потім о 14:30 за Гринвічем (17:30 за київським часом) відбудеться онлайн-зустріч "коаліції охочих", яка працює над планами підтримки України в разі припинення вогню.
Як пише видання, пів десятка високопоставлених європейських чиновників повідомили, що вони бачать ризик укладення угоди, яка буде несприятливою для Європи та безпеки України. За їх словами, європейська єдність буде життєво важливою, якщо це станеться.
"Джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями у США, повідомило, що не можна виключати можливості того, що Трамп прагнутиме укласти угоду безпосередньо з Путіним без участі України чи Європи. Але джерело висловило сумнів у цьому, зазначивши, що це може створити проблеми з Києвом та ЄС", - пише Reuters.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Раніше президент США припустив, що мирна угода між Росією та Україною може передбачати "певний обмін територіями", але водночас пообіцяв, що Україна поверне частину територій.
Володимир Зеленський відкинув будь-які територіальні поступки, наголосивши, що Україна не віддаватиме свої землі окупантам.
Варто додати, що 12 серпня лідери ЄС ухвалили спільну заяву перед самітом, підкресливши, що шлях до миру неможливий без України.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан документ не підписав і натомість закликав провести саміт ЄС-Росія.