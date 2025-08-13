Три онлайн-зустрічі: стали відомі деталі переговорів Зеленського, Трампа і лідерів Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зеленський та лідери Європи зустрінуться з Трампом у віртуальному форматі перед його самітом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомив речник уряду Німеччини, відеоконференція Трампа з Зеленським та європейськими лідерами очікується сьогодні о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом). На ній будуть присутні лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі та ЄС. Також в онлайн-зустрічі візьме участь генсек НАТО Марк Рютте.

Після цього Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс поспілкуються з європейськими лідерами на окремій онлайн-зустрічі, яка запланована на 13:00 за Гринвічем (16:00 за Києвом).

Потім о 14:30 за Гринвічем (17:30 за київським часом) відбудеться онлайн-зустріч "коаліції охочих", яка працює над планами підтримки України в разі припинення вогню.

Як пише видання, пів десятка високопоставлених європейських чиновників повідомили, що вони бачать ризик укладення угоди, яка буде несприятливою для Європи та безпеки України. За їх словами, європейська єдність буде життєво важливою, якщо це станеться.

"Джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями у США, повідомило, що не можна виключати можливості того, що Трамп прагнутиме укласти угоду безпосередньо з Путіним без участі України чи Європи. Але джерело висловило сумнів у цьому, зазначивши, що це може створити проблеми з Києвом та ЄС", - пише Reuters.