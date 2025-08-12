ua en ru
Орбан після відмови підписати заяву ЄС щодо України запропонував саміт з Росією

Вівторок 12 серпня 2025 11:11
Орбан після відмови підписати заяву ЄС щодо України запропонував саміт з Росією
Автор: Ірина Глухова

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів, чому не підписав заяву ЄС на підтримку України напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Натомість він запропонував організувати саміт ЄС з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана у соцмережі Х.

По-перше, за його словами, у заяві було зроблено спробу встановити умови для зустрічі, на яку лідерів ЄС навіть не запросили.

По-друге, він вважає, що вже сам факт відсутності ЄС на цьому саміті є "сумним", а давати поради чи вимоги в такій ситуації - лише погіршить становище.

"Сам факт, що ЄС залишили осторонь, уже є досить сумним. Єдине, що могло б зробити ситуацію ще гіршою, - це якби ми почали давати вказівки з лави запасних", - заявив Орбан.

Він вважає, що замість коментувати переговори США та Росії, лідерам ЄС варто ініціювати власний саміт з РФ.

"Єдино розумною дією для лідерів ЄС є ініціювати саміт ЄС-Росія, за прикладом зустрічі США-Росія. Дайте шанс миру!" - написав угорський прем’єр.

Нагадаємо, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці 26 країн ЄС підтримали спільну заяву на підтримку України, однак прем’єр Угорщини Віктор Орбан відмовився її підписати.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. Саміт відбудеться на Алясці. Напередодні Трамп оголосив, що нібито збирається поїхати до Росії на зустріч з Путіним. Пізніше з'ясувалося, що це була обмовка.

Президент США припустив, що мирна угода між Росією та Україною, ймовірно, вимагатиме "певного обміну територіями". Проте Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій.

Більше про те, чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

