Три онлайн-встречи: стали известны детали переговоров Зеленского, Трампа и лидеров Европы
Президент Украины Владимир Зеленский проведет разговор с лидерами стран Европы и президентом США Трампом 13 августа. Запланированы три отдельные онлайн-встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Зеленский и лидеры Европы встретятся с Трампом в виртуальном формате перед его саммитом с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщил спикер правительства Германии, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами ожидается сегодня в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву). На ней будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС. Также в онлайн-встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте.
После этого Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс пообщаются с европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече, которая запланирована на 13:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву).
Затем в 14:30 по Гринвичу (17:30 по киевскому времени) состоится онлайн-встреча "коалиции желающих", которая работает над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.
Как пишет издание, полдесятка высокопоставленных европейских чиновников сообщили, что они видят риск заключения соглашения, которое будет неблагоприятным для Европы и безопасности Украины. По их словам, европейское единство будет жизненно важным, если это произойдет.
"Источник, знакомый с внутренними обсуждениями в США, сообщил, что нельзя исключать возможности того, что Трамп будет стремиться заключить соглашение непосредственно с Путиным без участия Украины или Европы. Но источник выразил сомнение в этом, отметив, что это может создать проблемы с Киевом и ЕС", - пишет Reuters.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Ранее президент США предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может предусматривать "определенный обмен территориями", но в то же время пообещал, что Украина вернет часть территорий.
Владимир Зеленский отверг любые территориальные уступки, подчеркнув, что Украина не будет отдавать свои земли оккупантам.
Стоит добавить, что 12 августа лидеры ЕС приняли совместное заявление перед саммитом, подчеркнув, что путь к миру невозможен без Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан документ не подписал и вместо этого призвал провести саммит ЕС-Россия.