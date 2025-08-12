ЄС виступив на підтримку України перед зустріччю Трампа й Путіна: Орбан знову проти
Лідери ЄС виступили на підтримку України перед самітом Дональда Трампа і Володимира Путіна. До спільної заяви не приєднався лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та The Guardian.
Лідери ЄС звернулися до Трампа передодні зустрічі з російським диктатором.
"Справедливий і міцний мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен поважати міжнародне право, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та заборони зміни міжнародних кордонів силою", - йдеться у заяві.
Лідери країн ЄС заявили, що українці повинні мати свободу вирішувати майбутнє, а шлях до миру не може бути визначений без України.
"Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення бойових дій. Агресивна війна Росії проти України має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - зазначили в ЄС.
Європейські країни також запевнили, що продовжать надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також вводити санкції проти РФ.
"Європейський Союз підкреслює невід'ємне право України обирати свою долю та продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС", - додали лідери.
Заява ЄС мала стати демонстрацією європейської єдності. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підтримав її, ставши єдиним із 27 лідерів, хто відмовився це зробити.
Зустріч Трампа та Путіна
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня. Саміт відбудеться на Алясці. Напередодні Трамп оголосив, що нібито збирається поїхати до Росії на зустріч з Путіним. Пізніше з'ясувалося, що це була обмовка.
Президент США припустив, що мирна угода між Росією та Україною, ймовірно, вимагатиме "певного обміну територіями". Проте Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій.
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі росіянам. Зеленський також наголосив, що спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення.
Детальніше про те, чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.