ЄС виступив на підтримку України перед зустріччю Трампа й Путіна: Орбан знову проти

Лідери ЄС виступили на підтримку України перед самітом Дональда Трампа і Володимира Путіна. До спільної заяви не приєднався лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та The Guardian.

Лідери ЄС звернулися до Трампа передодні зустрічі з російським диктатором.

"Справедливий і міцний мир, який принесе стабільність і безпеку, повинен поважати міжнародне право, включаючи принципи незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та заборони зміни міжнародних кордонів силою", - йдеться у заяві.

Лідери країн ЄС заявили, що українці повинні мати свободу вирішувати майбутнє, а шлях до миру не може бути визначений без України.

"Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення бойових дій. Агресивна війна Росії проти України має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки. Ми поділяємо переконання, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - зазначили в ЄС.

Європейські країни також запевнили, що продовжать надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також вводити санкції проти РФ.

" Європейський Союз підкреслює невід'ємне право України обирати свою долю та продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС", - додали лідери.