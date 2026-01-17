Три місяці інтенсиву. Топові виші розкрили ціни на "нульовий курс"
У січні 2026 року стартує експериментальний проект "зимовий вступ". Низка топових вишів уже визначили, як проходитиме "нульовий курс", скільки коштуватиме і відкрили на нього реєстрацію.
У коментарях РБК-Україна низка університетів розкрили вартість "нульового курсу".
Маріупольський державний університет
Тривалість курсу: з 9 лютого - 3 місяці. У програму входить підготовка до НМТ (предмети обираються окремо). Формат: очний, навчання в межах "нульового курсу".
Вартість:
- участь у програмі "Зимовий вступ" - безкоштовно (державний грант)
- поза програмою - 510 грн на місяць за один предмет
Житло: гарантоване проживання для тих, хто не має житла в Києві.
"Раніше вступники та їх батьки самостійно ухвалювали рішення щодо поглиблення знань перед вступом до університету за фінансової можливості, яка є не у всіх родин. Проект "Зимовий вступ" надає таку можливість підготуватися окремим категоріям", - кажуть в університеті.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Тривалість курсу: 3,5 місяця (з 2 березня). У курс входить 4 предмети по 90 годин кожен:
- українська мова
- математика
- історія України
- біологія
Загальне навантаження: 360 годин. Формат: денний, офлайн.
Вартість:
- грантова форма - безкоштовно для пільгових категорій
- грант 3000 грн/міс
- компенсація гуртожитку 800 грн/міс
- платна форма - 18 000 грн за повний курс
Бонус: +15 балів до конкурсного балу при вступі на окремі спеціальності.
"В НУБіП України стартує унікальний експериментальний проект - "Відкритий шлях до вищої освіти". Це не просто курси, а стратегічне "вікно можливостей" для тих, хто не хоче ставити життя на паузу", - пояснює керівник Центру розвитку кар’єри Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) Сергій Ковалевський.
НТУ "Дніпровська політехніка"
Тривалість курсу: 4 місяці (з 1 березня). У курс входить інтенсивна підготовка з фокусом на технічні та інженерні спеціальності.
Графік: 4 дні на тиждень, по 3 пари щодня. Формат: очний.
Вартість:
- 4200 грн на місяць
- 16 800 грн за повний курс
Грантова форма: для пільгових категорій - покриття до 3000 грн/міс.
Житло:
- гуртожиток для всіх слухачів
- пільговикам - компенсація 800 грн/міс
"Формат підготовчих відділень для нас - це давно відпрацьована та налагоджена технологія. Проте сьогодні ми відкриваємо принципово нову сторінку", - розповів ректор НТУ "Дніпровська політехніка" Олександр Азюковський.
Що треба знати про "нульовий курс"
"Зимовий вступ" - це експериментальний проект, який ініціював Президент України. Ініціатива передбачає запуск підготовчих відділень при вишах для майбутніх вступників. Його мета - системна підготовка до НМТ, подолання освітніх втрат через війну та адаптація до університетського навчання ще до початку основної вступної кампанії.
Навчання на так званому "нульовому курсі" триватиме від трьох до шести місяців і становитиме не менше 360 годин. Програма включає обов’язкові предмети НМТ - українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір, кожен із яких матиме щонайменше 90 годин викладання. Крім того, університети можуть додатково надавати психологічну підтримку, консультації з профорієнтації та українознавчий компонент.
Навчатися на "нульовому курсі" зможуть випускники цього й попередніх років, українці за кордоном, ті, хто повернувся в Україну, а також особи, які зазнали освітніх втрат через війну. Для мешканців тимчасово окупованих територій, військовослужбовців, ветеранів і людей, які потребують адресної підтримки, навчання буде безкоштовним за кошти держави.
З переліком університетів, які беруть участь у проекті, можна ознайомитись за посиланням.