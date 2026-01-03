ua en ru
Де в Україні можна зареєструватись на "нульовий курс": повний перелік вишів від МОН

Субота 03 січня 2026 07:30
Зареєструватись на "нульовий курс" можна у різних вишах України (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України затвердило перелік закладів вищої освіти, в яких можна зареєструватися на так званий "нульовий курс".

Докладніше про зимовий вступ на "нульовий курс" в Україні та заклади вищої освіти, які беруть участь в експериментальному проекті, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Основне про зимовий вступ на "нульовий курс" в Україні

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, політика так званого зимового вступу, ініційована президентом України, була затверджена раніше Кабінетом міністрів.

Йдеться про експериментальний проект підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.

Вже від початку нового 2026 року заклади вищої освіти (ЗВО) відкривають набір на 3-6-місячне навчання з підготовкою до національного мультипредметного тесту (НМТ).

Обов'язковими при цьому є:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України;
  • один предмет на вибір (іноземна мова, природничі дисципліни або література).

"По 90 аудиторних годин кожен", - уточнили в МОН.

При цьому навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.

Українцям пояснили, що важливо обрати університет уже зараз, адже підготовче відділення фактично виконує роль "нульового курсу".

"У разі продовження навчання саме в обраному ЗВО, вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності", - нагадали громадянам.

В яких вишах можна зареєструватися на "нульовий курс"

Експериментальний проект підготовки слухачів підготовчого відділення у закладах вищої освіти отримав назву "Відкритий шлях до вищої освіти".

При цьому перелік ЗВО, в яких запроваджується підготовче відділення, був оприлюднений у відповідному наказі МОН України (№1726).

Де в Україні можна зареєструватись на &quot;нульовий курс&quot;: повний перелік вишів від МОННаказ МОН України (скриншот: mon.gov.ua)

Згідно з додатком до наказу, підготовче відділення "Відкритий шлях до вищої освіти" запроваджується у 45 закладах вищої освіти України (віднесених до сфери управління МОН):

  • Сумський національний аграрний університет;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Національний університет водного господарства та природокористування;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Український державний університет науки і технологій;
  • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
  • Волинський національний університет імені Лесі Українки;
  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
  • Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
  • Одеський національний технологічний університет;
  • Національний лісотехнічний університет України;
  • Західноукраїнський національний університет;
  • Національний університет "Запорізька політехніка";
  • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
  • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
  • Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет";
  • Центральноукраїнський національний технічний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Херсонський державний університет;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
  • Державний торговельно-економічний університет;
  • Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут";
  • Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка;
  • Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Поліський національний університет;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
  • Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет";
  • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
  • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
  • Черкаський державний технологічний університет;
  • Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
  • Запорізький національний університет;
  • Маріупольський державний університет;
  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
  • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
  • Полтавський державний аграрний університет;
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Нагадаємо, у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.

Він пояснив, що таке нововведення дозволить українцям не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.

Згодом міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що МОН пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) - так званий "нульовий курс".

Читайте також, на кого розрахований зимовий вступ і "нульовий курс", які вимоги до абітурієнтів й чи потрібно платити за таке навчання.

