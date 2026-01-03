Де в Україні можна зареєструватись на "нульовий курс": повний перелік вишів від МОН
Міністерство освіти й науки України затвердило перелік закладів вищої освіти, в яких можна зареєструватися на так званий "нульовий курс".
Докладніше про зимовий вступ на "нульовий курс" в Україні та заклади вищої освіти, які беруть участь в експериментальному проекті.
Основне про зимовий вступ на "нульовий курс" в Україні
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, політика так званого зимового вступу, ініційована президентом України, була затверджена раніше Кабінетом міністрів.
Йдеться про експериментальний проект підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.
Вже від початку нового 2026 року заклади вищої освіти (ЗВО) відкривають набір на 3-6-місячне навчання з підготовкою до національного мультипредметного тесту (НМТ).
Обов'язковими при цьому є:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- один предмет на вибір (іноземна мова, природничі дисципліни або література).
"По 90 аудиторних годин кожен", - уточнили в МОН.
При цьому навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.
Українцям пояснили, що важливо обрати університет уже зараз, адже підготовче відділення фактично виконує роль "нульового курсу".
"У разі продовження навчання саме в обраному ЗВО, вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності", - нагадали громадянам.
В яких вишах можна зареєструватися на "нульовий курс"
Експериментальний проект підготовки слухачів підготовчого відділення у закладах вищої освіти отримав назву "Відкритий шлях до вищої освіти".
При цьому перелік ЗВО, в яких запроваджується підготовче відділення, був оприлюднений у відповідному наказі МОН України (№1726).
Згідно з додатком до наказу, підготовче відділення "Відкритий шлях до вищої освіти" запроваджується у 45 закладах вищої освіти України (віднесених до сфери управління МОН):
- Сумський національний аграрний університет;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Національний університет водного господарства та природокористування;
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Український державний університет науки і технологій;
- Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
- Волинський національний університет імені Лесі Українки;
- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Одеський національний технологічний університет;
- Національний лісотехнічний університет України;
- Західноукраїнський національний університет;
- Національний університет "Запорізька політехніка";
- Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
- Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет";
- Центральноукраїнський національний технічний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Херсонський державний університет;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
- Державний торговельно-економічний університет;
- Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут";
- Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка;
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- Поліський національний університет;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;
- Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет";
- Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
- Черкаський державний технологічний університет;
- Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
- Запорізький національний університет;
- Маріупольський державний університет;
- Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
- Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
- Полтавський державний аграрний університет;
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Нагадаємо, у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.
Він пояснив, що таке нововведення дозволить українцям не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.
Згодом міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що МОН пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) - так званий "нульовий курс".
