ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Три месяца интенсива. Топовые вузы раскрыли цены на "нулевой курс"

Суббота 17 января 2026 08:35
UA EN RU
Три месяца интенсива. Топовые вузы раскрыли цены на "нулевой курс" Сколько стоит "нулевой курс" в топовых университетах (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко

В январе 2026 года стартует экспериментальный проект "зимнее поступление". Ряд топовых вузов уже определили, как будет проходить "нулевой курс", сколько будет стоить и открыли на него регистрацию.

В комментариях РБК-Украина ряд университетов раскрыли стоимость "нулевого курса".

Мариупольский государственный университет

Продолжительность курса: с 9 февраля - 3 месяца. В программу входит подготовка к НМТ (предметы выбираются отдельно). Формат: очный, обучение в рамках "нулевого курса".

Стоимость:

  • участие в программе "Зимнее поступление" - бесплатно (государственный грант)
  • вне программы - 510 грн в месяц за один предмет

Жилье: гарантированное проживание для тех, кто не имеет жилья в Киеве.

"Раньше абитуриенты и их родители самостоятельно принимали решение об углублении знаний перед поступлением в университет при финансовой возможности, которая есть не у всех семей. Проект "Зимнее поступление" предоставляет такую возможность подготовиться отдельным категориям", - говорят в университете.

Три месяца интенсива. Топовые вузы раскрыли цены на &quot;нулевой курс&quot;Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Продолжительность курса: 3,5 месяца (со 2 марта). В курс входит 4 предмета по 90 часов каждый:

  • украинский язык
  • математика
  • история Украины
  • биология

Общая нагрузка: 360 часов. Формат: дневной, оффлайн.

Стоимость:

  • грантовая форма - бесплатно для льготных категорий
  • грант 3000 грн/мес
  • компенсация общежития 800 грн/мес
  • платная форма - 18 000 грн за полный курс

Бонус: +15 баллов к конкурсному баллу при поступлении на отдельные специальности.

"В НУБиП Украины стартует уникальный экспериментальный проект - "Открытый путь к высшему образованию". Это не просто курсы, а стратегическое "окно возможностей" для тех, кто не хочет ставить жизнь на паузу", - объясняет руководитель Центра развития карьеры Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) Сергей Ковалевский.

НТУ "Днепровская политехника"

Продолжительность курса: 4 месяца (с 1 марта). В курс входит интенсивная подготовка с фокусом на технические и инженерные специальности.

График: 4 дня в неделю, по 3 пары ежедневно. Формат: очный.

Стоимость:

  • 4200 грн в месяц
  • 16 800 грн за полный курс

Грантовая форма: для льготных категорий - покрытие до 3000 грн/мес.

Жилье:

  • общежитие для всех слушателей
  • льготникам - компенсация 800 грн/мес

"Формат подготовительных отделений для нас - это давно отработанная и отлаженная технология. Однако сегодня мы открываем принципиально новую страницу", - рассказал ректор НТУ "Днепровская политехника" Александр

Что нужно знать о "нулевом курсе"

"Зимнее поступление" - это экспериментальный проект, который инициировал Президент Украины. Инициатива предусматривает запуск подготовительных отделений при вузах для будущих абитуриентов. Его цель - системная подготовка к НМТ, преодоление образовательных потерь из-за войны и адаптация к университетскому обучению еще до начала основной вступительной кампании.

Обучение на так называемом "нулевом курсе" продлится от трех до шести месяцев и составит не менее 360 часов. Программа включает обязательные предметы НМТ - украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор, каждый из которых будет иметь не менее 90 часов преподавания. Кроме того, университеты могут дополнительно предоставлять психологическую поддержку, консультации по профориентации и украиноведческий компонент.

Учиться на "нулевом курсе" смогут выпускники этого и предыдущих лет, украинцы за рубежом, те, кто вернулся в Украину, а также лица, которые понесли образовательные потери из-за войны. Для жителей временно оккупированных территорий, военнослужащих, ветеранов и людей, нуждающихся в адресной поддержке, обучение будет бесплатным за счет государства.

С перечнем университетов, участвующих в проекте, можно ознакомиться по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Цены в Украине
Новости
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа