ru
ua

Третий день забастовок в Беларуси: что сейчас происходит в стране

Автор: Анастасия Рокитна

К забастовке готовятся рабочие минского метрополитена

В Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны. Работники требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента, более подробно о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

По состоянию на 9:30, в Беларуси бастуют гродненский завод "Химволокно", минский электротехнический заводе им. В. И. Козлова, мебельная фабрика "ЗОВ" в Гродно, Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЭС в Островце.

Фото: забастовки на предприятиях (NЕХТА)

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий "Нафтан" и предприятие химической промышленности "завод Полимир" сегодня также вызывают руководство на разговор в 12:00.

Самые читаемые новости

Кроме того, в 12:30 к забастовке готовятся рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен").

Вчера на забастовку выходили работники таких предприятий:

  • МАЗ,
  • БелАЗ,
  • Интеграл,
  • ОАО "МАПИД",
  • Гродножилстрой,
  • Керамин,
  • Белмедпрепараты,
  • Белгосфилармония,
  • Гродно-Азот,
  • Лидский рынок,
  • Гродненский завод "Терразит".
Тем временем, протестующие формируют цепи солидарности. На станции метро "Партизанская" в Минске уже выстроились "цепи Перемен". На Грушевке образовалась цепь солидарности из 300 медиков.
Фото: цепь солидарности в Минске (NЕХТА)
В Белоозерске женщины выстраиваются в цепи, а 4-я больница и РНПЦ Кардиологии вышла на забастовку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных в Беларуси украинских волонтеров.

Прогноз погоды
► Глава комиссии в Витебске признал, что протокол переписали в пользу Лукашенко ► Нападавшего на синагогу в Мариуполе задержали
Читать все новости