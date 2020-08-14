Третий день забастовок в Беларуси: что сейчас происходит в стране

В Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны. Работники требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента, более подробно о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

По состоянию на 9:30, в Беларуси бастуют гродненский завод "Химволокно", минский электротехнический заводе им. В. И. Козлова, мебельная фабрика "ЗОВ" в Гродно, Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЭС в Островце.