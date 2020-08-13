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Зеленский о задержаниях в Беларуси: настойчиво хотим, чтобы нам вернули граждан

Киев, Четверг 13 августа 2020 11:54
Зеленский о задержаниях в Беларуси: настойчиво хотим, чтобы нам вернули граждан
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Зеленский также прокомментировал протесты в Беларуси

В связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения. На сегодня известно о трех задержанных украинцах.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Там трое наших, на сегодняшнюю статистику, другой у меня нет, украинских граждан задержанных. Сейчас идут переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - заявил Зеленский.

Он также прокомментировал ситуацию в стране.

"Я хочу, чтобы не было смертей и пострадавших, и чтобы власть нашла диалог со своим обществом. Сейчас мы видим то, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не стабилизируется ситуация", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД устанавливает местонахождение задержанных украинцев.

На данный момент известно о задержании волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксаны Алешиной.

Правозащитные и общественные организации Украины выступили с открытым заявлением и потребовали от властей Беларуси освободить украинцев.

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