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В ЕС одобрили введение санкций против Беларуси

Пятница 14 августа 2020 19:27
В ЕС одобрили введение санкций против Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Санкции могут ввести в конце августа

Министры иностранных дел стран-участников Европейского союза одобрили введение санкций против Беларуси. Политическое решение было принято в пятницу, 14 августа.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Иностранные государства ЕС соглашаются дать зеленый свет санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - написал журналист.

Напомним, в связи с массовыми беспорядками во время протестов в Беларуси за введение санкций выступили ряд лидеров стран Европейского союза, а также руководители органов власти ЕС.

По информации Reuters, Европейский союз может ввести новые санкции против Беларуси уже в конце августа.

Как писало РБК-Украина, ЕС в качестве мер рассматривает введение запрета на въезд для тех, кто несет политическую ответственность за ситуацию в Беларуси, а также заморозку активов этих людей.

Отметим, в Беларуси вспыхнули массовые протесты 9 августа после завершения голосования на выборах президента. Люди стали выходить на улицы городов, в то время как силовики применили силу для разгона демонстрантов. В итоге несколько дней во многих городах происходили столкновения между силовиками и участниками протестов. Были задержаны около 7 тысяч человек. Им инкриминируют участие в несанкционированных мероприятиях.

Продробнее о ситуации в Беларуси читайте в матриале РБК-Украина.

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