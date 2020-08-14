В ЕС одобрили введение санкций против Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Санкции могут ввести в конце августа

Министры иностранных дел стран-участников Европейского союза одобрили введение санкций против Беларуси. Политическое решение было принято в пятницу, 14 августа.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Иностранные государства ЕС соглашаются дать зеленый свет санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - написал журналист.

Напомним, в связи с массовыми беспорядками во время протестов в Беларуси за введение санкций выступили ряд лидеров стран Европейского союза, а также руководители органов власти ЕС.

По информации Reuters, Европейский союз может ввести новые санкции против Беларуси уже в конце августа.

Как писало РБК-Украина, ЕС в качестве мер рассматривает введение запрета на въезд для тех, кто несет политическую ответственность за ситуацию в Беларуси, а также заморозку активов этих людей.

Отметим, в Беларуси вспыхнули массовые протесты 9 августа после завершения голосования на выборах президента. Люди стали выходить на улицы городов, в то время как силовики применили силу для разгона демонстрантов. В итоге несколько дней во многих городах происходили столкновения между силовиками и участниками протестов. Были задержаны около 7 тысяч человек. Им инкриминируют участие в несанкционированных мероприятиях.

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