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Глава ЦИК Беларуси о пересмотре результатов выборов: так не бывает

Минск, Пятница 14 августа 2020 21:51
Глава ЦИК Беларуси о пересмотре результатов выборов: так не бывает
Фото: Лидия Ермошина (wikimedia by OSCE Parliamentary Assembly)
Автор: Игорь Литвиненко

Согласно официальным результатам Лукашенко получил 80% голосов

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина исключила возможность пересмотра результатов выборов в стране. Ранее ЦИК отклонил все жалобы оппозиционных кандидатов на результаты выборов.

Об этом Ермошина заявила в интервью "Комсомольская права в Беларуси".

По словам главы ЦИК, повторные выборы могут быть назначены лишь в случае установления нарушений во время голосования. В таком случае выборы должны пройти в течение трех месяцев.

"У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - сообщила Ермошина.

Напомним, сегодня, 14 августа, ЦИК обнародовала официальные результаты выборов в Беларуси. Всего участие в выборах взяли 5,8 млн избирателей. Голоса распределились следующим образом:

  • Александр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосов);
  • Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 голоса);
  • Андрей Дмитриев - 1,21% (70 671 голос);
  • Анна Канопацкая - 1,67% (97 489 голосов);
  • Сергей Черечень - 1,14% (66 613 голоса);
  • против всех - 4,59% (267 360 голосов).

Также РБК-Украина писало, что жалобы на результаты выборов подали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая, однако их отклонил ЦИК; это решение оппозиция готова обжаловать в Верховном суде.

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