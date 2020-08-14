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Третій день страйків в Білорусі: що зараз відбувається в країні

Автор: Анастасия Рокитна

До страйку готуються робітники мінського метрополітену

У Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни. Працівники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців і провести нові вибори президента, більш докладно про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

10:45 Локомотивне депо "Ліда" також страйкує.

10:42 На "Гродноазот" зібралися сотні працівників. Один з наймасштабніших страйків в країні.

Фото: страйк на "Гродноазот"

Станом на 9:30, у Білорусі страйкують гродненський завод "Хімволокно", мінський електротехнічний завод їм. В. І. Козлова, меблева фабрика "ЗОВ" в Гродно, Білоруський металургійний завод (БМЗ), БелАЕС в Островці.

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Фото: страйки на підприємствах (NЕХТА)

Одне з найбільших нафтопереробних підприємств "Нафтан" і підприємство хімічної промисловості "завод Полімір" сьогодні також викликають керівництво на розмову в 12:00.

Крім того, в 12:30 до страйку готуються робітники мінського метро (ДП "Мінський метрополітен").

Вчора на страйк виходили працівники таких підприємств:

  • МАЗ,
  • БелАЗ,
  • Інтеграл,
  • ВАТ "МАПІД",
  • Гродножилстрой,
  • Керамін,
  • Белмедпрепарати,
  • Белгосфилармония,
  • Гродно-Азот,
  • Лідський ринок,
  • Гродненський завод "Терразит".
Тим часом, протестуючі формують ланцюги солідарності. На станції метро "Партизанська" в Мінську вже вишикувалися "ланцюга Змін". На Грушівці утворилася ланцюг солідарності з 300 медиків.
Фото: ланцюг солідарності в Мінську (NЕХТА)
В Білоозерську жінки шикуються в ланцюзі, а 4-я лікарня і РНПЦ Кардіологія вийшла на страйк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку із затриманням українців на протести в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення.

Також Дмитро Кулеба заявив, що зараз шукають затриманих в Білорусі українських волонтерів.

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