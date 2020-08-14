Третій день страйків в Білорусі: що зараз відбувається в країні

Одне з найбільших нафтопереробних підприємств "Нафтан" і підприємство хімічної промисловості "завод Полімір" сьогодні також викликають керівництво на розмову в 12:00.

Крім того, в 12:30 до страйку готуються робітники мінського метро (ДП "Мінський метрополітен").

Вчора на страйк виходили працівники таких підприємств: