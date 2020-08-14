Третій день страйків в Білорусі: що зараз відбувається в країні

До страйку готуються робітники мінського метрополітену
У Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни. Працівники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців і провести нові вибори президента, більш докладно про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.
10:45 Локомотивне депо "Ліда" також страйкує.
10:42 На "Гродноазот" зібралися сотні працівників. Один з наймасштабніших страйків в країні.
Фото: страйк на "Гродноазот"
Станом на 9:30, у Білорусі страйкують гродненський завод "Хімволокно", мінський електротехнічний завод їм. В. І. Козлова, меблева фабрика "ЗОВ" в Гродно, Білоруський металургійний завод (БМЗ), БелАЕС в Островці.
Одне з найбільших нафтопереробних підприємств "Нафтан" і підприємство хімічної промисловості "завод Полімір" сьогодні також викликають керівництво на розмову в 12:00.
Крім того, в 12:30 до страйку готуються робітники мінського метро (ДП "Мінський метрополітен").
Вчора на страйк виходили працівники таких підприємств:
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку із затриманням українців на протести в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення.
Також Дмитро Кулеба заявив, що зараз шукають затриманих в Білорусі українських волонтерів.