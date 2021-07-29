Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина

На Олимпиаде не выступят Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 м).

Причиной недопуска к играм стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста вне соревнований, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Пироженко-Черномаз считалась запасной спортсменкой в сборной, поэтому украинская команда сможет принять участие в эстафете 4х400 м.