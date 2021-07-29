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Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина

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Токио, Четверг 29 июля 2021 10:31
Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина Фото: трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Трех украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио. Такое решение принял независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Федерации легкой атлетики Украины.

На Олимпиаде не выступят Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 м).

Причиной недопуска к играм стало несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста вне соревнований, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

Пироженко-Черномаз считалась запасной спортсменкой в сборной, поэтому украинская команда сможет принять участие в эстафете 4х400 м.

Напомним, украинец Романчук получил четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что пловец Романчук на Олимпиаде-2020 установил рекорд.

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