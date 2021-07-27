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Пловец Романчук на Олимпиаде-2020 установил рекорд и еще с одним украинцем пробился в финал

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Токио, Вторник 27 июля 2021 15:41
Пловец Романчук на Олимпиаде-2020 установил рекорд и еще с одним украинцем пробился в финал Фото: украинский пловец Михаил Романчук (Facebook.com/olympicua)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на Олимпиаде-2020. Он вместе с украинцем Сергеем Фроловым выходит в финал.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Федерации плавания Украины.

Украинский пловец на дистанции 800 метров вольным стилем пробился в финал с лучшим результатом в истории Олимпиад - 7:41.28.

В решающем заплыве будет сразу два украинца - еще и Фролов.

Такие результаты Олимпиады-2020. Плавание, 800 метров (вольный стиль):

1. Михаил Романчук ( Украина) - 7:41.28 минуты

2. Флориан Вельброк ( Германия) - 7:41.77

3. Роберт Финке ( США) - 7.42.74

Романчуку также удалось побить рекорд Украины, который принадлежал ему же - 7:42.49. Его пловец установил в 2019 году в Стокгольме.

Напомним, Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

Ранее пара Стрелков Омельчук-Костевич получили бронзу по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.

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