Пловец Романчук на Олимпиаде-2020 установил рекорд и еще с одним украинцем пробился в финал

Украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд на Олимпиаде-2020. Он вместе с украинцем Сергеем Фроловым выходит в финал.

Украинский пловец на дистанции 800 метров вольным стилем пробился в финал с лучшим результатом в истории Олимпиад - 7:41.28.

В решающем заплыве будет сразу два украинца - еще и Фролов.

Такие результаты Олимпиады-2020. Плавание, 800 метров (вольный стиль):

1. Михаил Романчук ( Украина) - 7:41.28 минуты

2. Флориан Вельброк ( Германия) - 7:41.77

3. Роберт Финке ( США) - 7.42.74

Романчуку также удалось побить рекорд Украины, который принадлежал ему же - 7:42.49. Его пловец установил в 2019 году в Стокгольме.