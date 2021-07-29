Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
Трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпійських іграх в Токіо. Таке рішення прийняв незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Федерації легкої атлетики України.
На Олімпіаді не виступлять Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) і Наталія Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 м).
Причиною недопуску до Ігор стало недотримання пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти три допінг-тесту поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.
Пироженко-Чорномаз вважалася запасною спортсменкою в збірній, тому українська команда зможе взяти участь в естафеті 4х400 м.
Нагадаємо, українець Романчук здобув четверту медаль для України на Олімпійських іграх.
Раніше повідомлялось, що плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд.