ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину

Новость на русском →
Токіо, Четвер 29 липня 2021 10:31
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину Фото: трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі в Олімпійських іграх в Токіо. Таке рішення прийняв незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Федерації легкої атлетики України.

На Олімпіаді не виступлять Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) і Наталія Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 м).

Причиною недопуску до Ігор стало недотримання пункту 15 антидопінгових правил, згідно з яким спортсмен повинен пройти три допінг-тесту поза змаганнями, які проводяться з інтервалом не менше трьох тижнів протягом 10 місяців.

Пироженко-Чорномаз вважалася запасною спортсменкою в збірній, тому українська команда зможе взяти участь в естафеті 4х400 м.

Нагадаємо, українець Романчук здобув четверту медаль для України на Олімпійських іграх.

Раніше повідомлялось, що плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020 допинг
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту