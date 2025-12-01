Треба закінчити війну достойно: Зеленський про переговори щодо миру в Україні

Переговори України та США

Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. Переговори стартували наступного дня, 30 листопада.

Відомо, що США хочуть вирішити з Україною суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану - йдеться насамперед про питання територій та гарантії безпеки.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, поінформував про результати главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що в просуванні гідного миру є значний прогрес, а також сказав, що позиції України і США зблизилися.

Тим часом у ЗМІ пишуть, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф вже сьогодні відправиться до Москви, щоб продовжити переговори, але вже з російською стороною.

Сьогодні, 1 грудня, Стів Віткофф провів нову зустріч з Рустемом Умєровим. Вони також обговорили результати вчорашніх переговорів з Володимиром Зеленським.

Французький лідер Еммануель Макрон наголосив, що тільки Україна може обговорювати територіальне питання під час переговорів щодо завершення війни, оскільки це її землі.