Україна єдина, хто може вести дискусії про території, бо це її землі, - Макрон

Лише Україна може обговорювати територіальне питання під час переговорів щодо завершення війни, оскільки це її території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.