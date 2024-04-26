ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів

П'ятниця 26 квітня 2024 20:00
UA EN RU
США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні на 6 млрд доларів Архівне фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 квітня, виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна після засідання у форматі "Рамштайн" та на сторінку Міноборони США.

"Я радий оголосити про виділення 6 млрд доларів у рамках ініціативи допомоги Україні", - сказав він.

За його словами, це дозволить США закуповувати зброю, яку виробляють американські підприємства. Остін додав, що цей пакет допомоги є найбільшим.

"Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу", - додав чиновник.

Яку зброю отримають ЗСУ

  • Додаткові боєприпаси до ЗРК Патріот;
  • Додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
  • Устаткування для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
  • Апаратура та системи для протидії дронам;
  • Боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням;
  • Багатоцільові радари;
  • Протиартилерійські радари;
  • Додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • Артилерійські снаряди калібру 155 та 152 мм;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Безпілотні авіаційні системи Switchblade та Puma;
  • Тактичні машини для буксирування озброєння та техніки;
  • Боєприпаси для підриву;
  • Компоненти для підтримки українського виробництва дронів та інших можливостей;
  • Стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
  • Допоміжні предмети та підтримка для навчання, технічного обслуговування та забезпечення підтримки.

Що було відомо про цю допомогу раніше

Вчора видання Poltico писало, що США готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для української армії на 6 мільярдів доларів.

Повідомлялося, що пакет повинен буде включати системи протиповітряної оборони Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами і ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Також журналісти писали, що дане обладнання надходитиме в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках "Ініціативи сприяння безпеці України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме