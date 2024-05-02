Кулеба пояснив, чому Україна не запрошує РФ на Глобальний саміт миру

Сідати за стіл переговорів з Росією немає сенсу, оскільки від неї не можна буде домогтися сумлінних дій. А Глобальний саміт миру передбачає коаліцію країн, яка поділяє одні й ті самі принципи.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

"Ми знаємо, що немає сенсу садити Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете домогтися від неї сумлінних дій. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший - це успіх на полі бою, а другий - створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи", - заявив він.

Тому, за словами міністра, у Глобальному саміті миру не передбачається участь Росії.

"Тому, що мета цього саміту - об'єднати країни, що розділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", - підкреслив він.

Кулеба додав, що тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", - наголосив він.