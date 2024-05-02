Кулеба пояснив, чому Україна не запрошує РФ на Глобальний саміт миру
Сідати за стіл переговорів з Росією немає сенсу, оскільки від неї не можна буде домогтися сумлінних дій. А Глобальний саміт миру передбачає коаліцію країн, яка поділяє одні й ті самі принципи.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.
"Ми знаємо, що немає сенсу садити Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете домогтися від неї сумлінних дій. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший - це успіх на полі бою, а другий - створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи", - заявив він.
Тому, за словами міністра, у Глобальному саміті миру не передбачається участь Росії.
"Тому, що мета цього саміту - об'єднати країни, що розділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", - підкреслив він.
Кулеба додав, що тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.
"Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін", - наголосив він.
Глобальний саміт миру у Швейцарії
15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру, організований з ініціативи України. Цей саміт стане платформою для лідерів світу, щоб обговорити шляхи до мирного врегулювання війни в Україні та запобігти майбутнім конфліктам.
За даними швейцарських ЗМІ, у Глобальному саміті миру може взяти участь президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Крім цього, глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Росію можуть запросити на саміт, однак, уже на другий.
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