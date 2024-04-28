ЗСУ стабілізують фронт і наприкінці року почнуть обмежений контрнаступ, - ISW

Добре забезпечені західним озброєнням Збройні сили України зможуть не допустити суттєвого оперативного просування російських військ під час запланованої літньої наступальної операції агресора. Однак армія РФ таки використає окремі переваги й адаптацію, щоб влітку створити суттєву загрозу для Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що під час попередніх широкомасштабних наступальних операцій в Україні, гарно оснащені Збройні сили не дозволяли росіянам досягнути навіть тактичних успіхів. Малоймовірно, що армія РФ проведе цього літа наступальну операцію, що буде значно масштабнішою та інтенсивнішою, ніж попередні наступальні кампанії.

Кількість, а не якість

У ISW послалися на західного чиновника, який розповів виданню Financial Times, що армія РФ усе ще залишається неефективною із застарілим обладнанням та погано підготовленими солдатами. На думку чиновника, російське військо суттєво не покращило свій рівень з моменту початку вторгнення в лютому 2022 року.

Водночас, зазначається у звіті, оцінюючи російську військову ефективність лише за абсолютною якістю, ігнорується використання росіянами своїх тимчасових відносних переваг над Україною, щоб створити для Сил оборони дедалі більший стрес.

Зазначається, що російські військові стикаються з обмеженнями щодо кількості сучасної та ефективної техніки, яку вони можуть і зможуть розмістити в Україні, а загальна боєздатність російських з'єднань і частин продовжує знижуватися, оскільки вони зазнають деградації.

Натомість, війська агресора частково покладаються на свою кількісну перевагу в техніці й живій силі, щоб чинити постійний і наростаючий тиск на ЗСУ, і водночас приймають втрати, яких не змогла б витримати українська армія.

"Зосередженість Росії на кількості, без урахування якості, підтримує тактичні переваги агресора. Особливо це яскраво проявляється сьогодні, адже затримки в наданні західної допомоги у сфері безпеки, послабили якісні переваги України над російськими військами. Цього літа росіяни будуть використовувати кількість особового складу для досягнення тактичних переваг навіть проти вже достатньо забезпечених ЗСУ", - йдеться у звіті ISW.

Водночас, зазначає Інститут вивчення війни, ставка на масовість - не єдина адаптація, яку російські війська зробили в Україні, адже російські військові продемонстрували нерівномірну схильність до оперативних, тактичних і технологічних інновацій та навчання.

Російське військове командування, схоже, вчиться на помилках минулого оперативного планування в Україні, та цілком вірогідно проведе літню наступальну операцію, завданням якої стане розтягнути і придушити ЗСУ на більш широкому фронті на сході країни.

Керовані авіабомби як ноу-хау

У звіті також зазначається, що російські війська суттєво змінили тактичні авіаційні операції в Україні завдяки масовому використанню планерних бомб, що дозволяє літакам безпечніше завдавати ударів із глибокого тилу.

"Ці удари планерними бомбами і надалі відіграватимуть критично важливу роль у підтримці російських наземних операцій цього літа, попри ймовірне покращення можливостей протиповітряної оборони, які українські війська зможуть використовувати проти російських літаків з прибуттям додаткових західних систем ППО", - констатують в ISW.

Аналітики Інституту також зазначають, що російські війська продовжують широкомасштабне розгортання технологічних інновацій по всьому фронту для підтримки наступальних дій, а також розраховують час розгортання цих інновацій, щоб використати вразливості ЗСУ та здобути переваги до того, як українські війська згодом адаптуються до інновацій агресора. Російські війська розраховують використовувати нові технологічні або тактичні інновації саме на початку своїх літніх наступальних зусиль, щоб нівелювати сильніші можливості, які отримають Сили оборони після прибуття допомоги США.

Водночас, зазначають в ISW, російські війська усе ще потерпають від широкомасштабних тактичних помилок і українські війська зможуть використовувати цей фактор, доки російське військове командування продовжуватиме боротися з інтерналізацією та поширенням адаптацій на тактичному рівні.

"Україна протягом найближчих тижнів зможе нейтралізувати багато обмежень у матеріальній базі, з якими вона сьогодні стикається та вживає заходів для полегшення найближчими місяцями своїх кадрових проблем. Однак Росія буде продовжувати домагатися власних переваг по мірі того, як буде покращуватися спроможність Сил оборони. Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці та зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року", - йдеться у звіті ISW.