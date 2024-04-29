ua en ru
Пн, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США, - Білий дім

Понеділок 29 квітня 2024 23:18
UA EN RU
Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США, - Білий дім Фото: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги, про який раніше Сполучені Штати Америки оголосили в рамках відновленої програми військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Допомога в Україну йде. Вони зараз отримують цю підтримку в безпеці", - сказала Жан-П'єр.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

Також американський лідер оголосив про новий пакет військової допомоги українській армії.

Президент України Володимир Зеленський, повідомив, що в новий пакет допомоги від США увійшли далекобійні ракети ATACMS, радіус дії яких сягає більш як 300 кілометрів.

Окрім того, 26 квітня США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
DAILY
Бронювання від мобілізації по-новому. Про що мовчить, чого боїться і на що очікує бізнес
Руслан Кисляк, Ростислав Шаправський Бронювання від мобілізації по-новому. Про що мовчить, чого боїться і на що очікує бізнес