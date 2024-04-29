Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США, - Білий дім

Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги, про який раніше Сполучені Штати Америки оголосили в рамках відновленої програми військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу .

"Допомога в Україну йде. Вони зараз отримують цю підтримку в безпеці", - сказала Жан-П'єр.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

Також американський лідер оголосив про новий пакет військової допомоги українській армії.

Президент України Володимир Зеленський, повідомив, що в новий пакет допомоги від США увійшли далекобійні ракети ATACMS, радіус дії яких сягає більш як 300 кілометрів.

Окрім того, 26 квітня США виділили найбільший пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становить 6 млрд доларів.

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