Травень "порушив" норму: які рекорди зафіксували в Києві і коли було найспекотніше

13:42 01.06.2026 Пн
В один із днів середньодобова температура відповідала погоді кінця липня
aimg Ірина Костенко
Травнева погода встановила нові температурні рекорди (фото ілюстративне: Getty Images)
Травень 2026 року в Києві виявився теплішим, ніж зазвичай. Він не лише приніс чимало синоптичних сюрпризів, але й оновив деякі історичні максимуми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) імені Бориса Срезневського у Facebook.

Середньомісячна температура повітря у травні

Згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря у травні 2026 року склала 16,3°С.

"Що вище кліматичної норми на 0,5°С", - констатували спеціалісти ЦГО.

Який день травня став найхолоднішим і навпаки

Найхолоднішим днем у Києві впродовж минулого місяця стало 1 травня.

Тоді мінімальна температура - під ранок - знизилась до 4,2°С.

А ось найтеплішим днем назвали 6 травня.

Тоді максимальна температура повітря підвищилась до 29,9°С (встановивши таким чином температурний рекорд).

Які температурні рекорди зафіксували в Києві

Експерти повідомили, що впродовж останнього місяця весни у столиці було зафіксовано три температурних рекорди:

  • максимальна температура повітря 6 травня після полудня досягла 29,9°С (що на 0,2°С вище ніж у 1954 році для цієї дати);

  • мінімальна температура повітря 7 травня не опустилась нижче 17,5°С (що на 1,0°С перевищило попередній рекорд 1968 року для цієї дати);

  • середньодобова температура повітря 7 травня виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 22,7°С (що перевищило попередній рекордний показник 1907 року на 0,9°С, а кліматичну норму - на 8,7°С), що відповідає погоді кінця липня.

Що було у столиці з опадами

За інформацією ЦГО, впродовж травня 2026 року опадів на проспекті Науки випало 56 мм.

Уточнюється, що це становить 86% місячної норми.

Травень &quot;порушив&quot; норму: які рекорди зафіксували в Києві і коли було найспекотнішеПогодні підсумки травня у Києві (інфографіка: facebook.com/CGO.Official)

Підсумки травня щодо води у Дніпрі

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського поділились також підсумками травня 2026 року щодо рівнів і температури води у річці Дніпро (йдеться про Канівське водосховище):

  • максимальний рівень води склав 505 см - 8 і 13 травня;
  • мінімальний рівень води склав 447 см - 29 травня;
  • максимальна температура води склала 20,1°С - 26 травня;
  • мінімальна температура води склала 9,4°С - 1 травня.

Травень &quot;порушив&quot; норму: які рекорди зафіксували в Києві і коли було найспекотнішеМінімальний і максимальний рівні, а також температура води річки Дніпро у травні - Канівське водосховище (інфографіка: facebook.com/CGO.Official)

Варто зазначити, що раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

З українцями поділились найважливішими нюансами щоденної (й цілодобової) роботи спеціалістів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим відзначився квітень-2026 у Києві та області.

Крім того, ми пояснювали, чому літо цього року офіційно прийшло в Україну не за графіком.

Росія може залишитися без пального через рекордні удари України, - Bloomberg
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни