Май "нарушил" норму: какие рекорды зафиксировали в Киеве и когда было жарче всего

13:42 01.06.2026 Пн
3 мин
В один из дней среднесуточная температура соответствовала погоде конца июля
aimg Ирина Костенко
Майская погода установила новые температурные рекорды (фото иллюстративное: Getty Images)
Май 2026 года в Киеве оказался теплее, чем обычно. Он не только принес немало синоптических сюрпризов, но и обновил некоторые исторические максимумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского в Facebook.

Среднемесячная температура воздуха в мае

Согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", среднемесячная температура воздуха в мае 2026 года составила 16,3°С.

"Что выше климатической нормы на 0,5°С", - констатировали специалисты ЦГО.

Какой день мая стал самым холодным и наоборот

Самым холодным днем в Киеве в течение прошлого месяца стало 1 мая.

Тогда минимальная температура - под утро - снизилась до 4,2°С.

А вот самым теплым днем назвали 6 мая.

Тогда максимальная температура воздуха повысилась до 29,9°С (установив таким образом температурный рекорд).

Какие температурные рекорды зафиксировали в Киеве

Эксперты сообщили, что в течение последнего месяца весны в столице было зафиксировано три температурных рекорда:

  • максимальная температура воздуха 6 мая после полудня достигла 29,9°С (что на 0,2°С выше чем в 1954 году для этой даты);

  • минимальная температура воздуха 7 мая не опустилась ниже 17,5°С (что на 1,0°С превысило предыдущий рекорд 1968 года для этой даты);

  • среднесуточная температура воздуха 7 мая оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 22,7°С (что превысило предыдущий рекордный показатель 1907 года на 0,9°С, а климатическую норму - на 8,7°С), что соответствует погоде конца июля.

Что было в столице с осадками

По информации ЦГО, в течение мая 2026 года осадков на проспекте Науки выпало 56 мм.

Уточняется, что это составляет 86% месячной нормы.

Май &quot;нарушил&quot; норму: какие рекорды зафиксировали в Киеве и когда было жарче всегоПогодные итоги мая в Киеве (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

Итоги мая насчет воды в Днепре

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского поделились также итогами мая 2026 года насчет уровней и температуры воды в реке Днепр (речь о Каневском водохранилище):

  • максимальный уровень воды составил 505 см - 8 и 13 мая;
  • минимальный уровень воды составил 447 см - 29 мая;
  • максимальная температура воды составила 20,1°С - 26 мая;
  • минимальная температура воды составила 9,4°С - 1 мая.

Май &quot;нарушил&quot; норму: какие рекорды зафиксировали в Киеве и когда было жарче всегоМинимальный и максимальный уровни, а также температура воды реки Днепр в мае - Каневское водохранилище (инфографика: facebook.com/CGO.Official)

Россия может остаться без топлива из-за рекордных ударов Украины, - Bloomberg
