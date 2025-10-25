Траса Київ-Чоп поблизу Житомира частково перекрита через масштабну ДТП: як об'їхати

Попередні випадки масштабних ДТП

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. Унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще троє отримали травми.

Також раніше у Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх.

За попередніми даними поліції, 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто зіткнулося з деревом.

Крім того, нещодавно у ДТП дорогою до своєї частини загинув український актор і військовий Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист".

Боєць повертався з короткої відпустки, під час якої відвідав дружину та тримісячного сина. До пункту призначення йому залишався лише кілометр. Також ми писали, що поліція нагадала водіям порядок дій у разі ДТП.